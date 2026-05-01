我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網球／錦織圭宣布本季退休 最高排世界第4創日本紀錄

美海軍連傳火災 神盾艦「希金斯號」起火 電力與推進癱瘓

草蜢紅館開唱 蔡一傑首談抗腦癌過程 聞「擴散」沒放棄

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蔡一傑罹患腦癌，曾手術治療。（取材自微博）
蔡一傑罹患腦癌，曾手術治療。（取材自微博）

香港樂團草蜢成軍40周年，暌違4年重返紅館舉辦「Three In Love 草蜢演唱會2026」，首場日前正式登場。一連7場演出不僅勾起歌迷滿滿回憶，成員蔡一傑（傑仔）更在台上首度公開自己與腦癌搏鬥的歷程，真情告白讓全場觀眾動容落淚。

「噓！星聞」報導，蔡一傑回憶，當初因身體不適就醫檢查，醫師神情凝重告知腦部出現一顆直徑約7公分的惡性腫瘤，當下讓他感受到前所未有的壓力。但他沒有猶豫太久，在一周內決定接受開腦手術。

原以為手術後能迎來轉機，沒想到術後隔天醫師再度進入病房，竟被告知「癌細胞已經擴散」。面對接連兩次重大打擊，蔡一傑坦言當然震撼，但他從未想過放棄，持續積極接受治療、尋找各種可能的醫療方式。

蔡一傑受訪時透露，生病期間體重一度從72公斤掉到63公斤，為了向歌迷交代，他克服萬難進行高強度操練，「我說過一定要好好回到舞台跟大家開派對，今天我兌現了承諾。」他強調目前情況良好，並以自身經驗鼓勵同樣面臨困境或低潮的人：「人生匆匆走一回，既然來到這世上，我們就要玩得痛快，要把這張圖畫紙畫到最漂亮為止，才離開世界。」他隨後演唱歌曲「及時行樂」時一度情緒湧上、眼眶泛淚，場面相當感人。

感性之餘，草蜢成員們也不忘追思已故師父梅艷芳。蔡一智感性表示，40年前是梅艷芳帶領他們登上紅館舞台，雖然繞了世界一大圈，但他們始終堅持到今天，就是想向師父證明她的眼光沒錯。傑仔也哽咽許願：「不論未來如何，我們三個哪一個先走，下輩子一定要繼續做兄弟。」

香港 癌細胞 腫瘤

上一則

王俐人駁「掀衣露乳」稱有心人AI製作：我不會這麼LOW

下一則

恩利「吸友人口中飲料」挨轟 伊能靜護子：麻煩來攻擊我

延伸閱讀

94歲香港長青樹胡楓 6月紅館開演唱會 拚金氏世界紀錄

94歲香港長青樹胡楓 6月紅館開演唱會 拚金氏世界紀錄

林逸欣名醫父逝 低調抗癌5年「去了另一個國度旅行」

林逸欣名醫父逝 低調抗癌5年「去了另一個國度旅行」
張宇多年不開唱 罕病纏20年 每天做1事以免「說話都難」

張宇多年不開唱 罕病纏20年 每天做1事以免「說話都難」
阿Sa首揭10年聲帶危機 登台要打「開聲針」 一度想退出樂壇

阿Sa首揭10年聲帶危機 登台要打「開聲針」 一度想退出樂壇

熱門新聞

丁曉雯(右)、李建復邀約民眾聽民歌。圖／新視紀整合行銷提供

唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長

2026-04-29 08:48
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
林青霞滿臉都是笑容，親和力十足。(取材自微博)

71歲林青霞淡妝「滿頭白髮」全被拍 網讚：優雅老去範本

2026-04-26 02:31
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45
鍾欣怡過44歲生日。（取材自臉書）

孩子錄取美名校暑期班 台女星來美陪讀…放棄等10年的戲劇回歸

2026-04-19 23:55

超人氣

更多 >
巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要

巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要
社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入

社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入
中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活

中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活
擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟

擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟
台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金

台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金