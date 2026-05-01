草蜢紅館開唱 蔡一傑首談抗腦癌過程 聞「擴散」沒放棄

蔡一傑罹患腦癌，曾手術治療。（取材自微博）

香港 樂團草蜢成軍40周年，暌違4年重返紅館舉辦「Three In Love 草蜢演唱會2026」，首場日前正式登場。一連7場演出不僅勾起歌迷滿滿回憶，成員蔡一傑（傑仔）更在台上首度公開自己與腦癌搏鬥的歷程，真情告白讓全場觀眾動容落淚。

「噓！星聞」報導，蔡一傑回憶，當初因身體不適就醫檢查，醫師神情凝重告知腦部出現一顆直徑約7公分的惡性腫瘤 ，當下讓他感受到前所未有的壓力。但他沒有猶豫太久，在一周內決定接受開腦手術。

原以為手術後能迎來轉機，沒想到術後隔天醫師再度進入病房，竟被告知「癌細胞 已經擴散」。面對接連兩次重大打擊，蔡一傑坦言當然震撼，但他從未想過放棄，持續積極接受治療、尋找各種可能的醫療方式。

蔡一傑受訪時透露，生病期間體重一度從72公斤掉到63公斤，為了向歌迷交代，他克服萬難進行高強度操練，「我說過一定要好好回到舞台跟大家開派對，今天我兌現了承諾。」他強調目前情況良好，並以自身經驗鼓勵同樣面臨困境或低潮的人：「人生匆匆走一回，既然來到這世上，我們就要玩得痛快，要把這張圖畫紙畫到最漂亮為止，才離開世界。」他隨後演唱歌曲「及時行樂」時一度情緒湧上、眼眶泛淚，場面相當感人。

感性之餘，草蜢成員們也不忘追思已故師父梅艷芳。蔡一智感性表示，40年前是梅艷芳帶領他們登上紅館舞台，雖然繞了世界一大圈，但他們始終堅持到今天，就是想向師父證明她的眼光沒錯。傑仔也哽咽許願：「不論未來如何，我們三個哪一個先走，下輩子一定要繼續做兄弟。」