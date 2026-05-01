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田曦薇傳人鬼戀宋威龍 新劇未官宣先上演搶番位

娛樂新聞組／綜合報導
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田曦薇(見圖)傳下一部劇將搭檔另一位濃顏系男神宋威龍。(取材自微博)
田曦薇(見圖)傳下一部劇將搭檔另一位濃顏系男神宋威龍。(取材自微博)

搭檔張凌赫主演「逐玉」漲粉400萬的大陸女星田曦薇，近來戲約不斷，傳她將與另一位濃顏系男神宋威龍合作新劇「潮熱雨季未解之謎」，消息一出，讓不少粉絲開心極了。不過，新劇尚未官宣，雙方粉絲先陷入番位之爭，田曦薇粉絲要求其「獨一番」，宋威龍粉絲則強調其咖位不接受二番。

「潮熱雨季未解之謎」融合時空循環、災難治癒、懸疑等元素，結局含「人鬼情未了」式反轉。劇情講述女主角林詩蘭（田曦薇飾）在洪災倖存後患上創傷後壓力障礙，每逢雨季便反覆穿越回災難前夕，目睹已逝的親友。後來，她遇見高中同學「譚盡」，發現兩人能共享幻覺，於是攜手穿越回災難前，試圖改寫命運。沒想到的是，譚盡其實是洪災中為救女主角犧牲的靈魂，雨季結束便會消散。

該劇不僅是「顏霸」強強聯手，班底更是堅強，包括曾擔任「狙擊蝴蝶」、「她和她的她」獲好評的兩位編劇聯手操刀劇本，以及曾擔任「周處除三害」監製的台灣電影製片李烈把控品質，因而被看好成為爆款劇。

不過，新劇尚未官宣，田曦薇、宋威龍的粉絲便先陷入番位之爭。

田曦薇方認為，憑藉「逐玉」等劇集均8000萬以上的爆款成績，她無需與任何流量男演員平番，應為「獨一番」；宋威龍方則以他過往資源來看，極少為95後小花擔任二番，這部劇理應穩居男主一番位。雙方粉絲爭執不斷。

對此，有業內人士分析，從雙方商業價值評估，最終極有可能是平番。而以姓氏筆畫排序，田曦薇將排在宋威龍之前。

田曦薇傳下一部劇將搭檔另一位濃顏系男神宋威龍(見圖)。(取材自微博)
田曦薇傳下一部劇將搭檔另一位濃顏系男神宋威龍(見圖)。(取材自微博)

張凌赫

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