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古天樂祕婚生子？ 網點名林淑茵 舉證「出現在同一地點」

記者廖福生／綜合報導
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古天樂近期遭傳「秘婚生子」。（取材自微博）
古天樂近期遭傳「秘婚生子」。（取材自微博）

香港影帝古天樂向來作風低調，鮮少對外談及私生活，不過近日卻因網路流言再度成為話題焦點。外界盛傳他已「祕婚生子」，儘管他早前已以「其他一切都是雜音，我不會回應」表態不再回應，但相關討論仍持續延燒，甚至出現更多揣測內容。

這波風波中，有網友將矛頭指向曾於千禧年前後活躍影壇的女星林淑茵，有網友整理林淑茵社群貼文，列舉多項「巧合」，試圖連結兩人關係。包括兩人曾出現在同場朋友聚會的合照中，雖未見親密互動，仍引發聯想。

此外，也有人比對雙方生活軌跡，指古天樂居於貝沙灣，而林淑茵貼文亦多次於當地打卡；古天樂在曼谷設立公司，林淑茵則頻繁往返泰國，並曾以「sweet home BKK」形容當地住所。更有網友整理指出，在2019年至2025年間，兩人曾在成都、倫敦、康城及越南等地出現，且巧合的是時間點相近。

而最引人關注的是，林淑茵曾分享一張聚會照，圖中的人物面容均被遮蔽，且其中一名身穿黑色Polo衫的男子，被網友認為與古天樂過往穿著相似，而當時林淑茵寫下「最愛的都在身邊」令人起疑。

另外，古天樂監製、主演的電影「明日戰記」上映時，林淑茵曾留言「特別的 proud of U」，也被解讀「為愛力挺」。不僅如此，也有網友翻出古天樂去年在南韓觀賞G-Dragon演唱會時，身旁曾有一名女子同行，當時甚至被誤認為是其親屬。巧合的是，當時林淑茵亦曾分享同場演唱會照片，因而被質疑為同行者。

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