周潤發70歲喊拍到100歲 狂模仿郭富城笑翻全場 影帝合體掀高潮

周潤發在「寒戰1994」記者會大玩自拍。（圖／華映娛樂提供）

「寒戰」系列睽違十年強勢回歸，近日接連於深圳、香港 舉辦盛大首映與全球記者會，近40位演員齊聚一堂，星光熠熠。包括周潤發 、梁家輝、郭富城三大影帝，以及吳彥祖、劉俊謙、吳慷仁、王丹妮、陳以文等卡司全員到場，就連英國演員艾登吉倫也驚喜現身，場面相當壯觀。向來活躍的周潤發更成為現場焦點，不僅與眾星頻頻自拍互動，還在郭富城發言時，調皮模仿他經典單腳站立的舞蹈姿勢，甚至拉著梁家輝一起同樂，逗得全場笑聲不斷。

周潤發也感性回憶，當年拍攝「寒戰」時61歲，如今再拍「寒戰1994」已邁入70歲，仍立志拍戲拍到100歲，並勉勵年輕演員：「拍戲一定會有起伏，也很辛苦，甚至有危險，但有浪就要衝。」他還不忘幽默提醒梁家輝少喝點酒，才能一起演到百歲，讓梁家輝當場搞笑擺出不理人的表情，展現好交情。

談到角色設定，片中多數人物皆出現年輕版本，唯獨郭富城未有「少年版」。梁家輝解釋，因「寒戰」中郭富城飾演的是史上最年輕警務處處長，時間回到1994年可能仍在求學，尚未加入警隊。對此郭富城笑稱：「我可以自己演年輕版！」導演梁樂民也透露，其實已經構思相關故事線，為「寒戰宇宙」留下更多想像空間。首映會後的慶功派對上，劉德華 也特地現身力挺，讓星光再度升級。

「寒戰1994」故事橫跨過去與現在，從2017年警界高層失蹤事件，牽引出一份塵封於1994年的機密檔案。回到香港回歸前夕，一宗富商綁架案引爆警界權力角力，正義與野心交鋒，警隊、黑道、富豪與英方勢力交織，暗潮洶湧，也為日後的「寒戰風暴」埋下關鍵伏筆。