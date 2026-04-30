被指大男人、傳有私生子…孫楊上綜藝猛爆大雷「虧麻了」

孫楊夫妻。（視頻截圖）

游泳名將孫楊 近日帶妻子張豆豆上綜藝「妻子的浪漫旅行」，本想秀恩愛卻引爆好幾顆「雷」；先是孫楊對張豆豆的態度被網友吐槽，節目中馬頔評價「孫楊配不上張豆豆」片段被刪，網友猜測是孫楊媽媽要求；又有網友爆料稱孫楊與空姐前女友育有一子已13歲，相關話題霸榜熱搜。

孫楊工作室昨怒發聲明澄清，稱傳言均是虛假信息、惡意抹黑，將追究散布者法律責任，不少網友諷孫楊這趟綜藝被扒出各種瓜，可謂「虧麻了」。

孫楊在「妻子的浪漫旅行」的表現頻生爭議；他堅持給行李箱包膜耽誤行程，妻子張豆豆勸阻時，他說「你別每句話都懟我」。在俄羅斯購物時，他執意用團隊公費買高價金蛋紀念品，被秦昊 調侃「是不是外面有人？ 」場面一度尷尬。 這些片段讓觀眾覺得他有些大男子主義，習慣以自我為中心。

另外，節目中，馬頔應老婆團要求開啟誇誇模式，誇豆豆時他開玩笑說「他（孫楊）配不上你」。有網友對比節目內容發現，馬頔評價 「孫楊配不上張豆豆」 的相關片段被刪除，之後有網友爆料稱，孫楊媽媽對此言論不滿，打電話給節目組製片人要求刪除，「網傳孫楊媽媽要求刪除馬頔發言」也迅速衝上熱搜。

隨著孫楊與張豆豆的互動引發熱議，孫楊疑有私生子猛料再被網友挖出，稱2012年倫敦奧運期間，孫楊和大他5歲的李姓國航空姐祕戀，李女還因長期曠工陪孫楊訓練，2013年2月被國航開除。2013年多名網友爆料偶遇李女產檢，同年9月，李女生下一子並獨自撫養，據傳孫楊母親不同意這段戀情，給了李女山東一套別墅作為分手費。

不過這些爆料全被孫楊工作室4月29日委託律師發出的聲明否認，「妻子的浪漫旅行」節目組也發文表示：「節目錄製及後期過程中，從未收到任何嘉賓方關於『刪除或修改特定內容』的要求」。

「妻子的浪漫旅行」劇照。（取材自紅星新聞）