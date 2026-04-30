觀影說劇／「佳偶天成」被讚有深度 網：差點因劇名錯失好戲

任嘉倫在「佳偶天成」中飾演戰鬼族人陸千喬。(取材自微博)

由任嘉倫 、王鶴潤主演的古裝仙俠劇「佳偶天成」日前開播，不少觀眾從劇名判斷「又是一部甜寵劇」，沒想到追了幾集後，發現這是一部聚焦修仙體系下社會結構、文明停滯與人性掙扎的「落地仙俠」劇，且劇情流暢、人物有深度。有網友直呼，「差點被劇名騙了錯失一部好戲」。

「佳偶天成」改編自十四郎同名小說，講述戰鬼族人陸千喬（任嘉倫飾）為破除詛咒、成為凡人，需歷經換皮、換肉、換骨、換血、換心五關修行，他以假身分與先天道體的修仙者辛湄（王鶴潤飾）契約成婚，本欲事成抽身，卻因辛湄為其復仇之舉，引來仙門步步追剿。

劇情開始就是牢房相親、刑場大婚，第三集則開啟辛湄追殺京城官吏為「枉死」丈夫復仇。觀眾直言，起初以為是「工業糖精古偶劇」，後來發現是「仙俠版水滸傳」。還有人說，兩人為「公道拔劍」的行為跳出了情愛框架，更貼近武俠精神，觀眾感嘆「是『念無雙」世界觀裡長出的『瑯琊榜』」。

「念無雙」是唐嫣與劉學義主演的另一部古裝仙俠劇，是一部以「拯救蒼生、熱愛事業、建立真信仰」為核心，探討如何成為一個有力量且悲憫世人的「神」的故事。

「佳偶天成」中，女主辛湄身為先天道體卻三次跌境，只因無法對不公視若無睹。劇中台詞「修仙者翻手為雲、覆手為雨，可百姓依舊刀耕火種，這真是正道嗎」，成為熱議焦點，被觀眾稱為「仙俠劇罕見的人文深度」。

不少觀眾追劇後直言「劇名與格局不匹配」，相關話題登上熱搜。還有觀眾調侃，不如改名「閃婚之我的短命鬼老公」、「刑場大婚：我夫君是戰鬼」、「顫抖吧京城！高階女修復仇回憶錄」更貼切。