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嫁陳偉霆後露面 何穗爆產後2次手術「前所未有脆弱」

娛樂新聞組／綜合報導
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何穗獲網友大讚「結了婚更美了」。(取材自微博)
何穗獲網友大讚「結了婚更美了」。(取材自微博)

中國大陸超模何穗與香港藝人陳偉霆，於去年無預警對外公開產子喜訊，消息引發全網熱烈討論。近日，久未公開亮相的何穗，現身上海一場品牌活動，她身穿一襲焦糖色禮服展現好身材，獲網友大讚「結了婚更美了」、「仙氣逼人」。

香港01報導，何穗當天裝扮性感，溫柔氣質溫中難掩清貴高雅。儘管已經升格當媽，但她的整體狀態依舊相當好，不少網友直呼「婚後魅力更勝從前」。活動過程中，何穗全程面帶淺笑，對所有人都親切主動問候互動，完全沒有明星的距離感與架子。

其實，何穗產後24天就首次曬出身穿瑜伽服照片，不僅腰腹平坦、四肢纖細，體脂率僅比產前高0.8%；產後40天，她登上「時尚芭莎」封面，輕鬆駕馭多套造型，被讚「一鍵還原」。

今年年初，何穗在雜誌專訪中透露自己曾經歷過二次手術。她回憶稱，月子結束時，因子宮瘀血問題，她不得不接受二次手術。她坦言這次經歷疊加育兒壓力與激素波動，讓她第一次真切感受到「前所未有的脆弱」。

何穗亦在專訪中分享了自身的心態，坦言自己從未有過年齡焦慮。她認為對於模特這個職業而言，生命力才是最重要。她認為這份生命力，不僅在職業素養與清醒的自我認知，更在於身為公眾人物，能否為大眾與社會傳遞正向價值以及帶來正向的影響。

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