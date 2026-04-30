侯明昊巡演舞台 被控抄襲檀健次 主辦這樣回應了

侯明昊(見圖)演唱會南京站，疑似採用了檀健次2024年「多見一次」巡演的舞台美術設計。(取材自微博)

多名檀健次 粉絲日前發文，稱由幽伶文化主辦的侯明昊演唱會南京站，疑似直接採用了檀健次2024年「多見一次」巡回演唱會的原創宣發和舞台美術設計。檀健次發起維權，要求工作室介入處理，並要求演唱會主辦方幽伶文化回應。

揚子晚報報導，檀健次粉絲方表示，侯明昊演唱會的倒計時天數設置、每日物料發布節奏、互動玩法邏輯到整體運營模式均與檀健次2024年「多見一次」演唱會高度重合，整套氛圍感、文案風格均刻意模仿檀健次「多見一次」宣發文案。值得注意的是，檀健次2024「多見一次」演唱會的主辦方也是幽伶文化。

事件發酵後，幽伶文化發文回應，「我方作為演出主辦方出品的相關演出宣傳內容、舞台策畫及視覺創意均為定製化原創設計。我方在每場演出中力求最完美的視覺呈現效果，也需要結合演出場館規格及演出安全要求做出最合適的判斷。我方非常理解大家對原創作品的保護之心，我們同樣尊重每一份藝術創作，拒絕任何抄襲行為」。

對此，律師解讀指出，若設計元素具獨創性，可受「著作權法」保護，但本案為同一主辦單位，法律上難直接認定抄襲；業界則認為，即使不構成法律侵權，幽伶文化將檀健次綁定個人形象的創意體系復用於其他藝人，存在職業操守問題，損害首創演出的獨特性。