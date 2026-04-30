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周華健曝感情真相：妳看錯我了 親揭「那一夜」內幕

娛樂新聞組／綜合報導
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周華健推出新歌「那一夜」。(圖／滾石唱片提供)
周華健推出新歌「那一夜」。(圖／滾石唱片提供)

華語樂壇歌手周華健新歌「那一夜」是去年以女性視角的「蕾絲花邊」後，改以男性視角推出的作品，兩首歌交織一場敘事對位的創作，拼湊出一段關係中未曾說出口的另一半。

「那一夜」由周華健親自作曲，並再度邀請曾合作打造經典專輯「少年」的作詞人黃婷操刀，靈感延伸自作家娃娃（陳玉貞）的散文「蕾絲花邊」。周華健透露，最初是因為「蕾絲花邊」完成後，始終覺得「還少了一塊」，才萌生以男性視角補全故事的念頭。他表示：「如果把男女兩首歌連在一起，故事就會變得非常完整，好像沒有人這樣做過，突然就有一個『靈光一閃』的感覺。」這樣的創作方式，不只是歌曲延伸，更像是在音樂中進行一場細膩的敘事實驗。

談及「那一夜」最核心的情緒，周華健認為，這首歌不只是單純的遺憾或執著，而是在回憶中逐漸釐清的「看錯與看清」。他以讀者身份重新詮釋「蕾絲花邊」中的關係，透過男性視角指出，女生或許在情感中投注過多想像，而男生則可能從未真正想過明天。他坦言：「其實在我們年輕的時候，當你遇見一位帥哥或美女，往往會編織出一段完整的未來，但事實並非如此，就是沒有緣分。」他也以男生的角度說：「我不想對這個男生太苛刻，只想說——妳看錯我了，我不是妳的一整片絢麗錦繡。」

周華健認為，初戀或某段深刻的情感記憶，其實對每個人而言都是公平的存在，只要進入這首歌，就會被帶回屬於自己的「時光隧道」。他也分享，自己人生中改變最大的「某一夜」，並非單一事件，而是一段時間的累積，尤其是年輕時來台求學，在短短半年內面對全然不同的人生樣貌，讓他開始重新思考未來方向。他坦言，「人生中也曾歷經懷疑、自責與後悔，但正是這些片段，構成了如今更完整的自己。」

周華健年輕時赴台求學，在短短半年內面對全然不同的人生樣貌，讓他開始重新思考未來方...
周華健年輕時赴台求學，在短短半年內面對全然不同的人生樣貌，讓他開始重新思考未來方向。(圖／滾石唱片提供)

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