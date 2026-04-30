孫楊前女友長文吐槽孫楊媽媽：有她在 我覺得自己像小三

郭珺。（取材自微博）

中國游泳名將孫楊 與妻子張豆豆近日參加綜藝節目「妻子的浪漫旅行」引發多重爭議。4月29日，孫楊的前女友、有「武大女神」稱號的郭珺，突然空降微博 熱搜榜首，話題閱讀量短時破億，全網目光再度聚焦於她身上。此次登頂是因她在和孫楊分手後一篇於2025年所發博文被網友意外翻出，其中不僅提到孫楊和他的空姐前女友、傳說中的私生子，還有孫楊媽媽對她的羞辱和騷擾。面對全網關注，郭珺僅用四字「窮寇莫追」回應。

據中華網報導，孫楊的個人生活風波不斷，給公眾帶來了一系列意外。「妻子的浪漫旅行」的熱度尚未消散，前女友郭珺的控訴長文就登上了熱搜，而隨之而來關於他13歲私生子的消息以及孫楊媽媽被質疑深度介入他的生活和戀情等細節也被曝光，孫楊工作室在4月29日否認了以上全部的說法，並表示將經由法律追責。

郭珺在2025年發布了一篇控訴長文，雖然沒有直接點名，但字裡行間都指向了孫楊及其母親。她提到自己的相親是孫楊母親一手安排的，目的是讓孫楊擺脫當時的一位強勢前任。一旦目的達成，孫楊的母親便翻臉不認人，採取各種手段逼迫郭珺全家辭職搬家。還說她從對方口中聽到了此生最難聽的髒話，還說要對她發動網暴，稱在這段關係中體驗到了「彷彿他媽是正房，我是小三的那種羞辱感」。她不堪受辱，於是舉家辭職，搬離杭州。

文中並說，「那個時候我才知道，為什麼他每個女朋友都辭職了，為什麼前女友生了孩子還沒嫁進去，為什麼送了前女友的車要偷偷拉回來。很多年後，眼見他樓塌了，圈裡人都知道，擁有這個媽，是必然的結果」，「真的惡人就是吸骨榨血的，是撒謊造謠不貶眼的，不會放過自己的兒子和兒子身邊任何人，直到毀了兒子的感情事業，再去親自給兒子挑選一個聽話的寵物，控制她兒子的一生」，她慶幸自己當時堅定斷捨離。

有網友從文中扒出，猜測郭珺所說生子後仍未嫁進孫家的前女友是前國航李姓空姐，孫楊和李姓空姐在2013年公開戀情並傳出女方懷孕，網傳孩子出生於2013年9月，如今正好13歲。此外，網傳孫楊曾在與李姓空姐交往時送了她一白色豪車，2013年9月孫楊在李姓空姐生產期間私自收回車輛，但無法證實。

據了解，郭珺近年深耕體育解說領域，職業表現獲得業內認可。對於自己的舊文突然成了熱搜，名校武漢大學畢業的郭珺僅回應四個字：「窮寇莫追」。