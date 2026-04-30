我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CBC報告：紐約市移民銳減、居民出走 競爭力亮警訊

拉瓜地亞空難後 紐新港務局停機坪車輛加裝應答機

唐嫣新劇假髮又惹爭議 網諷：高片酬為何不能剪頭髮？

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
唐嫣在「愛情沒有神話」中的短髮造型。（取材自微博）
唐嫣在「愛情沒有神話」中的短髮造型。（取材自微博）

唐嫣在2026年4月底開播的新劇「愛情沒有神話」中，因在劇中使用假髮造型（短髮/長髮）引發觀眾熱議，被調侃類似2015年「何以笙簫默」中的「頭盔」假髮，甚至遭吐槽不敬業、不願為角色犧牲真髮。該劇因劇情、演技及假髮造型等爭議，首播後在網易等平台評價較低。

新浪報導，11年前「何以笙簫默」中唐嫣飾演的趙默笙所戴的假髮套，被觀眾調侃為「像扣了頭盔」的短髮造型，至今仍是國產劇經典爭議符號。

劇中的短髮假髮套因生硬的接縫、僵直的髮絲和厚重邊緣被觀眾形容為「違和感拉滿的頭盔」，尤其在特寫鏡頭下假髮分界線明顯，甚至導致對手演員鍾漢良拍戲時出戲。儘管劇組稱定製三套高價真髮假髮以求還原原著，但效果仍被批「破壞角色文藝氣質」，與土氣服裝並列成劇集最大槽點。

假髮套的啟用源自於劇情需頻繁切換長短髮時間線，而唐嫣因商業代言合約限制無法剪髮。這個選擇引發觀眾質疑：「高片酬為何不能剪一次頭髮？」

11年後其在「愛情沒有神話」再度使用類似假髮造型，被指處理方式「毫無進步」，甚至關聯新劇招商遇冷的爭議。

另據中華網報導，這部由唐嫣、趙又廷主演的都市劇「愛情沒有神話」，改編自亦舒的小說「獨身女人」，講述35歲的網文編輯林展翹的故事。她曾是業界的金牌編輯，與頂流作者何韓既是搭檔也是戀人。

劇情從兩人分手的訪談回溯半年前展開。在影視化過程中，快節奏、口語化的風格需要補充大量日常細節，但實際效果並不理想。林展翹作為資深出版人，職場場景描繪匱乏，僅有兩三句模糊術語和一次未展開的團隊會議。觀眾認為這種設定脫離現實，對話顯得「文藝腔過重」。

唐嫣。(取材自微博)
唐嫣。(取材自微博)

趙又廷

上一則

70歲周潤發慢跑被直擊瘦到「雙頰凹陷」 憔悴狀態曝光

下一則

創動畫新紀錄 台灣「歡迎來到朵莉之家」入選動畫界奧斯卡

延伸閱讀

唐嫣另類同框鍾漢良 「何以」夫婦從CP變對手

唐嫣另類同框鍾漢良 「何以」夫婦從CP變對手
邊罵邊追劇？朱珠、鍾漢良「蜜語紀」收視奪冠 豆瓣開分卻只有…

邊罵邊追劇？朱珠、鍾漢良「蜜語紀」收視奪冠 豆瓣開分卻只有…
鍾漢良只愛失婚女? 「蜜語紀」變回深情何以琛

鍾漢良只愛失婚女? 「蜜語紀」變回深情何以琛

首季熱播劇TOP6出爐 張凌赫「逐玉」霸榜、這部黑馬劇逗趣卻有深度

首季熱播劇TOP6出爐 張凌赫「逐玉」霸榜、這部黑馬劇逗趣卻有深度

熱門新聞

丁曉雯(右)、李建復邀約民眾聽民歌。圖／新視紀整合行銷提供

唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長

2026-04-29 08:48
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
鍾欣怡過44歲生日。（取材自臉書）

孩子錄取美名校暑期班 台女星來美陪讀…放棄等10年的戲劇回歸

2026-04-19 23:55
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45
林青霞滿臉都是笑容，親和力十足。(取材自微博)

71歲林青霞淡妝「滿頭白髮」全被拍 網讚：優雅老去範本

2026-04-26 02:31

超人氣

更多 >
華女後院挖出9萬美元 +1700避孕套 背後真相震驚

華女後院挖出9萬美元 +1700避孕套 背後真相震驚
唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長

唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長
皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發

皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發
40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了

40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了
妻與洋男約會 華男苦求復合不成 埋伏酒店亂刀殺人

妻與洋男約會 華男苦求復合不成 埋伏酒店亂刀殺人