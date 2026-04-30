唐嫣新劇假髮又惹爭議 網諷：高片酬為何不能剪頭髮？

唐嫣在「愛情沒有神話」中的短髮造型。（取材自微博）

唐嫣在2026年4月底開播的新劇「愛情沒有神話」中，因在劇中使用假髮造型（短髮/長髮）引發觀眾熱議，被調侃類似2015年「何以笙簫默」中的「頭盔」假髮，甚至遭吐槽不敬業、不願為角色犧牲真髮。該劇因劇情、演技及假髮造型等爭議，首播後在網易等平台評價較低。

新浪報導，11年前「何以笙簫默」中唐嫣飾演的趙默笙所戴的假髮套，被觀眾調侃為「像扣了頭盔」的短髮造型，至今仍是國產劇經典爭議符號。

劇中的短髮假髮套因生硬的接縫、僵直的髮絲和厚重邊緣被觀眾形容為「違和感拉滿的頭盔」，尤其在特寫鏡頭下假髮分界線明顯，甚至導致對手演員鍾漢良拍戲時出戲。儘管劇組稱定製三套高價真髮假髮以求還原原著，但效果仍被批「破壞角色文藝氣質」，與土氣服裝並列成劇集最大槽點。

假髮套的啟用源自於劇情需頻繁切換長短髮時間線，而唐嫣因商業代言合約限制無法剪髮。這個選擇引發觀眾質疑：「高片酬為何不能剪一次頭髮？」

11年後其在「愛情沒有神話」再度使用類似假髮造型，被指處理方式「毫無進步」，甚至關聯新劇招商遇冷的爭議。

另據中華網報導，這部由唐嫣、趙又廷 主演的都市劇「愛情沒有神話」，改編自亦舒的小說「獨身女人」，講述35歲的網文編輯林展翹的故事。她曾是業界的金牌編輯，與頂流作者何韓既是搭檔也是戀人。

劇情從兩人分手的訪談回溯半年前展開。在影視化過程中，快節奏、口語化的風格需要補充大量日常細節，但實際效果並不理想。林展翹作為資深出版人，職場場景描繪匱乏，僅有兩三句模糊術語和一次未展開的團隊會議。觀眾認為這種設定脫離現實，對話顯得「文藝腔過重」。