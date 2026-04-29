戲說從頭／李昀銳毒發演技炸裂 網讚：痛感穿越螢幕

「冰湖重生」迎來大結局，李昀銳（左）與黃楊鈿甜感情走向成為看點。（取材自微博）

由「九重紫」人氣男星李昀銳主演，話題劇「冰湖重生」熱度持續狂飆，劇中他在零下20度極寒環境中實景拍攝，且在不用替身的情況下，親自完成冰湖突圍、轉刀、策馬等高難度動作場面，真實感與力度兼具，被不少觀眾盛讚為「去浮誇打戲的新標準」，高度臨場感的畫面與緊湊節奏，也讓整體戲劇張力全面升級，成功帶動話題討論。

除了動作戲吸睛，李昀銳在情緒戲上的表現同樣引爆熱議，尤其「牢獄毒發」橋段，他透過面部抽搐、呼吸顫抖等細節層層堆疊，將角色的痛苦與掙扎推向極致，真實到讓劇迷直呼「痛感像穿透螢幕」。李昀銳日前受訪也分享對角色「諸葛玥」的理解，「他每個毒發的夜晚幾乎都是一個人撐過去，那種孤獨很難想像。」為了呈現角色強大的精神力量，他刻意將毒發狀態詮釋得更極致，「就是想讓大家看到，即使遭受再大的折磨，他也不會被擊倒。」讓角色韌性更加鮮明。

談到詮釋角色「諸葛玥」的轉變，李昀銳認為被觀眾暱稱的「泡麵頭」造型是關鍵轉折，他笑說：「這個造型非常霸氣，一開始其實想像不出來，但真的穿上、頂著這個髮型後，會覺得自己變得很狂野。」特別的是，劇中在諸葛玥毒發、痛不欲生之時，同樣留著狂野長捲髮的陵越女王（王紫璇 飾）從背後緊緊抱住他阻止自殘，兩人更從最初的敵對立場，逐漸走向並肩作戰的關係，也讓劇迷瘋狂敲碗組成「泡麵頭CP」。這段充滿張力的情感線同樣引發共鳴，網友留言表示：「他們的訣別戲真的讓人揪心」、「看得都哭了，兩個人都演得很好」，成功堆疊出戲劇高潮。

「冰湖重生」為2017年經典作品「楚喬傳」正統續作，講述諸葛玥（李昀銳飾）與楚喬（黃楊鈿甜飾）落入冰湖後命運分岔，楚喬被燕洵（張康樂飾）所救，她誤以為諸葛玥已死，踏上復仇之路。