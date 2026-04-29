我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德總理批評美國 「被伊朗玩弄」 川普親上火線反嗆

英王查理訪美會科技領袖 一句話逗笑黃仁勳

阿Sa驚喜曬婚照 小10歲新郎做「這工作」時薪256美元

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿Sa宣布與教練男友結婚了。（取材自微博）
阿Sa宣布與教練男友結婚了。（取材自微博）

香港女團Twins成員阿Sa（蔡卓妍）近日無預警在社群平台驚喜曬出與小10歲教練男友Elvis（林俊賢）甜美婚紗照，親曝結婚喜訊。消息一出，網友與演藝圈好友紛紛留言祝賀，直呼「恭喜女神找到歸宿」。

綜合港媒報導，這場浪漫婚禮選在泰國舉行，在碧海藍天的見證與至親好友的陪伴下，兩人低調完成終身大事。眾所周知，出道25年的阿Sa，一直是圈內公認的「小富婆」，名下至少持有五套房產，身家據估早已過億；新郎同樣事業有成，但外界少不了把二人的財力作一番比較。

據悉，林俊賢是香港知名的「明星級教練」，在健身圈頗負盛名，時薪高達2000元港幣（約256美元）。兩人當初正是因為熱愛運動而結緣。

身為阿Sa最強後盾的「另一半」阿嬌（鍾欣潼），第一時間也在社群平台轉發喜訊，並寫下長文真情告白。阿嬌感性表示，今年是兩人攜手走過的第25年，彼此早已是生命中不可或缺的家人，「很開心妳等到了那個合拍又珍視妳的人，看著妳被愛意包裹，滿心滿眼都是溫柔幸福，真的好欣慰！」文字間盡顯兩人的堅固閨密情，令不少粉絲動容。

眾所周知，蔡卓妍曾有過一段婚姻。她2006年與歌手鄭中基在美國洛杉磯祕密註冊結婚，隱婚四年直到2010年3月召開記者會，宣布結婚的同時也表示正在辦理離婚手續，一度轟動演藝圈。

泰國 香港 阿嬌

上一則

56歲翹臀珍健身有成… 自信曬超狂腹肌 網讚狀態太好

下一則

六人行播畢逾20年 麗莎庫卓：6主角仍年收2000萬美元

延伸閱讀

阿Sa再婚了 嫁小9歲健身教練：恭喜你娶我

阿Sa再婚了 嫁小9歲健身教練：恭喜你娶我
阿Sa首度公開10年聲帶危機 一度想退出樂壇

阿Sa首度公開10年聲帶危機 一度想退出樂壇
「救過命的人結婚了」 趙露思全程見證 曬甜蜜公主抱照片

「救過命的人結婚了」 趙露思全程見證 曬甜蜜公主抱照片

55歲鍾麗緹拚生子 小12歲夫「靠科技也要當爸」遭砲轟 女神發聲力挺

55歲鍾麗緹拚生子 小12歲夫「靠科技也要當爸」遭砲轟 女神發聲力挺

熱門新聞

鍾欣怡過44歲生日。（取材自臉書）

孩子錄取美名校暑期班 台女星來美陪讀…放棄等10年的戲劇回歸

2026-04-19 23:55
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
蘇明明(左)、石峰(右)在「臥龍好歲月」中將「老去」演繹成最安靜也最華麗的謝幕。（圖／大愛電視提供）

84歲石峰「臥病在床」演到睡著打呼 蘇明明：拍他3次才醒

2026-04-20 02:11
張勝豐藉著新書整理出過往嫩照。圖／張勝豐提供

王心凌、林志玲、曾馨瑩全出動 天后推手爆演藝圈內幕

2026-04-21 13:45
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45

超人氣

更多 >
國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽

國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽
白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」

白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」
華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業

華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業
社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服

社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服
這9項物品 為何在亞馬遜購買比好市多划算

這9項物品 為何在亞馬遜購買比好市多划算