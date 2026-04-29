阿Sa驚喜曬婚照 小10歲新郎做「這工作」時薪256美元

阿Sa宣布與教練男友結婚了。（取材自微博）

香港 女團Twins成員阿Sa（蔡卓妍）近日無預警在社群平台驚喜曬出與小10歲教練男友Elvis（林俊賢）甜美婚紗照，親曝結婚喜訊。消息一出，網友與演藝圈好友紛紛留言祝賀，直呼「恭喜女神找到歸宿」。

綜合港媒報導，這場浪漫婚禮選在泰國 舉行，在碧海藍天的見證與至親好友的陪伴下，兩人低調完成終身大事。眾所周知，出道25年的阿Sa，一直是圈內公認的「小富婆」，名下至少持有五套房產，身家據估早已過億；新郎同樣事業有成，但外界少不了把二人的財力作一番比較。

據悉，林俊賢是香港知名的「明星級教練」，在健身圈頗負盛名，時薪高達2000元港幣（約256美元）。兩人當初正是因為熱愛運動而結緣。

身為阿Sa最強後盾的「另一半」阿嬌 （鍾欣潼），第一時間也在社群平台轉發喜訊，並寫下長文真情告白。阿嬌感性表示，今年是兩人攜手走過的第25年，彼此早已是生命中不可或缺的家人，「很開心妳等到了那個合拍又珍視妳的人，看著妳被愛意包裹，滿心滿眼都是溫柔幸福，真的好欣慰！」文字間盡顯兩人的堅固閨密情，令不少粉絲動容。

眾所周知，蔡卓妍曾有過一段婚姻。她2006年與歌手鄭中基在美國洛杉磯祕密註冊結婚，隱婚四年直到2010年3月召開記者會，宣布結婚的同時也表示正在辦理離婚手續，一度轟動演藝圈。