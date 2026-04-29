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金莎腰腹隆起好孕到？本人回應：是浮腫啦

娛樂新聞組／綜合報導
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金莎月初才宣布與小17歲男友孫丞瀟領證。（取材自微博）
金莎月初才宣布與小17歲男友孫丞瀟領證。（取材自微博）

中國女星金莎本月9日才甜蜜宣布與小17歲的男友孫丞瀟領證結婚，月底就傳出好孕來了？兩人27日出席綜藝節目「妻子的浪漫旅行2026」發表會時，金莎的一身穿搭與夫妻互動細節意外成為焦點，網路上瘋傳她疑似「有喜」了。

「噓！星聞」報導，根據網上流出畫面，金莎當天以一套剪裁寬鬆的長洋裝出席，但在鏡頭捕捉下，腰腹輪廓顯得有些圓潤、隆起，「孕味十足」的扮相瞬間引起網友熱議。更令外界起疑的是，老公孫丞瀟在現場表現得極度小心翼翼，全程不但緊緊攙扶，手更是幾乎沒離開過金莎的腰部，宛如「準爸爸」貼身守護愛妻，加上兩人早前曾大方分享備孕計畫，讓網友紛紛猜測是否已造人成功？

對於懷孕傳聞，金莎親上火線闢謠，明確表示：「如果我懷孕了一定會分享給大家。」她大方解釋，大家眼中的「孕相」其實是身體浮腫造成的。由於近期正值新電影在莫斯科電影節全球首映，她為了宣傳與綜藝錄製，短時間內連續三次往返中國與俄羅斯。

金莎坦言，密集的長途飛行導致時差紊亂、代謝變差，才會出現「膀大腰圓」的視覺感。她還表示，會盡快調整生理狀態與身材，為接下來的婚紗照拍攝做準備。

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