唐嫣另類同框鍾漢良 「何以」夫婦從CP變對手

鍾漢良和唐嫣當年是經典「何以夫婦」CP。（取材自微博）

鍾漢良、朱珠主演的「蜜語紀」正在熱播，唐嫣、趙又廷 主演的新劇「愛情沒有神話」後腳跟著開播。不少網友想起11年前「何以笙簫默」中鍾漢良和唐嫣經典「何以夫婦」CP，感嘆如今兩人將「對打」，相關話題引發熱議。但也有不少觀眾認為這是「另類同框」而非競爭。

鍾漢良主演的「蜜語紀」於4月13日開播，即將在5月5日收官；唐嫣主演的「愛情沒有神話」於4月28日空降開播，兩劇有著約一周重疊期。

有趣的是，騰訊影片首頁近日同時宣傳鍾漢良新劇「蜜語紀」與唐嫣新劇「愛情沒有神話」的視覺設計，兩人各占一半的廣告搭配「何以情深」、「愛不將就」等呼應經典台詞的宣傳用語，瞬間喚醒觀眾對「何以笙簫默」中何以琛、趙默笙CP的記憶，引發集體「回憶殺」。相關話題登上熱搜。

有網友指出，鍾漢良在新劇「蜜語紀」中凍齡狀態，「花期長達51歲仍似何以琛」；唐嫣在「愛情沒有神話」中的短髮造型與「經濟獨立、絕不將就」人設，也被指「一秒夢回趙默笙」。 唐嫣在「愛情沒有神話」中的短髮造型，讓人「一秒夢回趙默笙」。（取材自微博）

兩人同期新劇對打，被網友戲稱「從2015年CP變成2026年對手」。

不過，據最新數據顯示，「愛情沒有神話」首播收視高開低走，首集酷云實時峰值破2%，但第二集收視明顯疲軟，雙集均值僅1.575%，低於預期。騰訊視訊站內熱度開播2小時未破20000，遠低於同期「蜜語紀」。

另外，也有網友定出追劇排期表，稱「晚上6點看『蜜語紀』曖昧，7點半追『愛情沒有神話』懸疑」，經典CP粉更高喊，鍾漢良和唐嫣是真正合作而非隔空對打。