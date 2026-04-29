「蜜語紀」豆瓣開分只拿5.4 觀眾「邊罵邊看」衝高收視

朱珠（右）、鍾漢良主演的「蜜語紀」豆瓣開分只拿下5.4。（取材自微博）

朱珠、鍾漢良主演的新劇「蜜語紀」自開播就話題不斷，收視更是一路飆高。但高收視、高熱度不代表高評價。近日，「蜜語紀」豆瓣開分出爐，只拿下5.4，且負評比顯著。不過，許多觀眾反映這部劇「愈罵愈上頭」，一邊吐槽劇情，一邊又被角色的命運起伏牢牢吸引，形成「邊罵邊追劇」獨特現象。

「蜜語紀」東方衛視首播高峰達0.6482%，刷新2026年衛視收視紀錄；騰訊視訊熱度高峰超27500；雲合市占率高達30%，斷層領先同期其他作品；廣告招商也從開播僅一條新增到14條，整體成績可說是非常亮眼。

劇中，51歲的鍾漢良靠細膩演技撐起霸總角色；41歲的朱珠演繹離婚婦女被讚具說服力。但是，全劇的懸浮設定與邏輯硬傷最後還是成了痛點。近日豆瓣開分出爐，「蜜語紀」只拿下5.4。

負評主要集中於三點，一是劇情不合理，女主「許蜜語」有學歷且英文流利，怎會堅持當清潔員，而在她當清潔員後，又只花數月就逆襲為總監，被批「金手指開掛」，脫離現實職場規則。

二是劇情老套，全劇捉姦、淨身出戶、手撕小三等狗血橋段密集，被指「為爽而爽」，內核仍是「霸總拯救離婚女性」的老套邏輯，且每次「許蜜語」有難時，男主「紀封」必定現身相救，被批不合理。三是朱珠本身形象太明豔精緻，演清潔員被吐槽沒說服力，還被調侃「把工服穿出高定感」。

不過，也正是這些敗筆，讓觀眾對「蜜語紀」欲罷不能，愈罵愈想看，最後形成「收視登頂、口碑觸底」的奇觀。