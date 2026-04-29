這個像王一博那個像肖戰…浙江衛視AI短劇被指「融臉」侵權

「中國傳說·白蛇」雙人海報中，男主被指很像肖戰側臉。(取材自微博)

浙江衛視新推出AI短劇「中國傳說·白蛇」引發爭議，男主角「許仙」被指融合了肖戰 與王一博的標誌性面部特徵。一張雙人海報中，男主被認為「像極肖戰側臉」，「連下巴上的防偽痣都沒處理」，另一張單人海報中的男子則被認為神似王一博。

揚子晚報報導，網友截圖顯示，浙江衛視官方微博 前不久曾發布消息介紹「國內首部上星AI短劇」，但這條微博內容目前已不可見。引人爭議的是，在公開的海報中，紛紛撞臉肖戰和王一博。不過，從短劇的正片來看，劇中的角色看起來似乎又沒那麼像王一博和肖戰了。

這是很多AI短劇都出現過的情況。據悉，AI短劇中角色的臉處在一種微妙的動態變化之中，前一幕看起來似乎像某明星，下一幕又突然不像了，這可能是AI角色在生成過程中混入了演員部分面部特徵所導致的，並非是簡單的AI換臉。

據了解，該劇透過浙江衛視上星播出，在34家衛視同時段收視率全國第二，並在抖音 、Z視介等平台同步分發，上線3天播放量破百萬，透過廣告招商、付費分帳營利。法律界指出，商業用途顯著放大了侵權情節，藝人方可主張相當於商業代言費的賠償。

報導指出，上海理振律師事務所律師李振武對此表示，當前法律對AI肖像侵權的認定並不是看是否「一模一樣」，而是看「能不能認出來」，其核心標準是可識別性，要AI生成的形象能讓普通觀眾穩定識別出特定自然人，就可能構成侵權。當大眾認為這「是某某明星吧」、「看起來像某某明星的臉」時，這種「可識別性」就可能構成侵權的證據。