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被大爺催生「二代天王」 郭富城喜收生兒錦囊

娛樂新聞組／綜合報導
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郭富城(左)和方媛育有三女，如今被歌迷大爺催生兒子。(取材自微博)
郭富城(左)和方媛育有三女，如今被歌迷大爺催生兒子。(取材自微博)

育有三女的香港天王郭富城，「ICONIC世界巡迴演唱會」日前來到安徽合肥，他在台上與觀眾互動時，突然被一名安徽口音大爺當眾喊話催生兒子，培養成「二代天王」，方並送上「生子錦囊」紅包，場面相當搞笑。

香港01報導，有網民PO視頻以「郭富城演唱會現場被大爺催生兒子哈哈哈」為標題，發文寫道，「耿直的大爺直接搶鏡頭要給天王塞個獨家錦囊，讓郭富城回家生個第二代天王，但是現場還是很搞笑」。

影片中可見，台下一位大爺突然用方言高喊，「再生個兒子，培養成第二代天王」，並試圖遞上「生子祕籍」錦囊。郭富城起先聽不清楚大爺在說什麼，直呼「你可以再說一次嗎？」直到聽懂後才笑說：「我是安徽女婿嘛，然後一個叔叔說，希望我可以生個兒子，我應該沒聽錯呀，對不對？」

讓人訝異的是，該位大爺特意為郭富城準備了一個「生子錦囊」，並委託工作人員送到台上。郭富城接過錦囊一臉驚喜，幽默回應，「謝謝伯心，這個我得好好珍藏」，現場氣氛既歡樂又略帶尷尬。

有網友解讀大爺舉動是「娘家人式關懷」，因郭富城妻子方媛是安徽蕪湖人，他先前多次陪方媛回鄉探親，在安徽當地路人緣頗佳。

眾所周知，郭富城和方媛育有三女，他在2025年成都演唱會已明確表示「從未刻意追求生兒子」，強調「孩子是男是女都是緣分，同樣珍愛」；三女兒出生後更自稱是「被四位女神包圍的幸福男人」。

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