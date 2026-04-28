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前一天才跛腳 張凌赫片場「站不起來」嚇壞粉絲

娛樂新聞組╱綜合報導
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張凌赫被發現走路一跛一拐。(取材自微博)
張凌赫被發現走路一跛一拐。(取材自微博)

大陸男星張凌赫因古裝劇「逐玉」一戲紅遍兩岸三地，一舉一動都受到高度關注，拍攝新戲片場外圍也始終聚集人山人海的粉絲。近日，他在「歸鸞」片場被拍到兩度「站不起來」，最後靠兩位工作人員協助才站起身。其實，張凌赫前一天才被拍到走路一跛一跛，他的傷情引發廣大粉絲關注。

近日正投入新劇「歸鸞」拍攝的張凌赫，被發現赴片場途中，當車子停妥時，還在車內的他即發出挪到腿部吃痛聲音，轉身抬腿都顯得吃力，只見他下車時需助理攙扶，走路時一跛一拐，令一旁粉絲看了憂心不已。據悉，當天他被目擊在崎嶇森林拍攝大夜戲。

有網友指出，張凌赫是在片場突發低血糖導致站立不穩跌倒，隔天即被拍到無法獨立起身，需旁人攙扶。工作室後續回應稱其傷情為「腿部肌肉痙攣」，屬疲勞性損傷，未傷及骨骼韌帶。不過，由於「歸鸞」中張凌赫有大量武打戲與吊鋼絲戲，粉絲擔心後續拍攝恐加重傷情。

雖然身體不適，但張凌赫仍堅持上工，甚至完成相當耗損體力的「戰損戲」，據工作人員形容，他強忍疼痛不影響進度。

張凌赫敬業精神滿滿，但粉絲仍質疑劇組不該在他受傷後仍排滿高強度夜戲，並狠批工作室對藝人權益維護不周，要他們給個交代。

事實上，這並非張凌赫頭一次帶傷上工，日前拍攝「歸鸞」即因武器反彈誤傷手臂；拍「逐玉」時因追求真實感拒絕使用護具，導致膝蓋嚴重淤青兩個月未癒；而張凌赫團隊表示，目前「身體狀況一切安好」，未因傷勢而影響拍攝進度，堅持正常拍攝。

張凌赫近日投入新劇「歸鸞」的拍攝，圖為他在新劇中造型。(取材自微博)
張凌赫近日投入新劇「歸鸞」的拍攝，圖為他在新劇中造型。(取材自微博)

張凌赫

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