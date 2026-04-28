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「嘴唇發紫」被疑心臟病… 陸毅揭檢查結果：除了「這點」都很健康

娛樂新聞組／即時報導
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陸毅聽從網友建議去做身體檢查。(取材自微博)
陸毅聽從網友建議去做身體檢查。(取材自微博)

曾演過「永不瞑目」、「人民的名義」、「三國」等經典劇，並曾帶女兒貝兒參加「爸爸去哪兒2」的大陸男星陸毅，近日在發布日常影片後，留言區大量網友關注其唇色發紫，擔憂恐心臟出現問題。對此，陸毅日前在妻子鮑蕾陪同下完成心電圖、心臟彩超等專項檢查，並將過程在社群平台公開。

陸毅在影片中透露，因為許多熱心網友留言關心他嘴唇發紫問題，怕是心臟有問題，他決定聽大家的話去醫院檢查。結果排除冠心病、心衰竭等器質性病變，但是身高180.5公分，體重88公斤的他，已屬超重，且血壓偏高，需控制體脂肪。

陸毅以幽默態度接受結果，自嘲「除了有點胖，都很健康」，承諾調整飲食並加強鍛鍊，目標在3至6個月內減重。

據悉，陸毅與妻子鮑蕾從校園戀情至今30年，互動溫馨甜蜜，一家四口常因高顏值、大長腿被偶遇，被稱為「內娛理想家庭模板」。

工作上，陸毅近期參與綜藝「天聲一對」，展現出50歲仍拚搏的精神面貌。儘管有聲音議論他「中年影視資源變差」，但陸毅國民度和觀眾緣依然相當穩固，這次「聽網友勸」體檢的態度也進一步提升了公眾好感度。

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