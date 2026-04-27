觀影說劇／電影版「開端」闢新支線 張若昀搶救眾人性命

張若昀飾演的快遞員被困在5月9日的「限時循環」中。(取材自微博)

懸疑電影「開端之送不到的快遞」近日正式官宣，主演為張若昀、鍾楚曦，據悉，這是兩人繼2024年電影 「從21世紀安全撤離」後的又一次搭檔，兩人角色關係從「戰友」變成「救贖者與被救贖者」。

揚子晚報報導，在「從21世紀安全撤離」 中，張若昀、鍾楚曦分別飾演王炸和劉連枝，是一對在混亂未來世界裡並肩作戰的搭檔。而這次在「開端之送不到的快遞」裡，兩人的角色從「隊友」變成了在時間循環中相遇的「快遞員」與「收件人」，這種全新的身分設定和戲劇張力，讓很多網友充滿期待。

該片講述快遞員宋卜道（張若昀飾）被困在5月9日的「限時循環」中，永遠活不過早上8時。更詭異的是，他總會撞見收件人秦柔柔（鐘楚曦飾）死在這個時刻。為了救人，他必須破解快遞中U盤的秘密，化解一場因醫療糾紛引發的仇恨，救贖所有捲入者。宋卜道被迫和時間賽跑，隨著謎團揭開，許多人的命運被牽連其中。

從先導海報中可見，快遞箱上寫著「同一宇宙、全新人物、全新故事」，以及「正午陽光」等。

據悉，「開端之送不到的快遞」與2022年由白敬亭、趙今麥主演的爆款劇「開端」共享「45路公車爆炸」時間軸，但開啟了一個全新人物、全新故事的時間循環新篇章，電影透過破解快遞中U盤的秘密，揭示一名父親與醫生因女兒死亡產生的仇恨，最終救贖所有捲入循環者。全片並非續集或翻拍，而是衍生新支線。

有網友表示，「劇版本身就很好看，就看影版能不能超過它」、「希望劇本紮實一點，別亂改人設，節奏也要穩住」；但也有人擔心表示，「千萬別毀經典啊」。據悉，導演張晗貝先前僅執導過短片，長片拍攝經驗不足恐成為口碑潛在變數。