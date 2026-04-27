濃顏系男神又撞型？張凌赫粉絲罵太凶 宋威龍不忍了喊提告

網友扒出宋威龍（左）和張凌赫（右）同角度宣傳照。（取材自微博）

同為「95後濃顏系男神」的宋威龍和張凌赫 ，各自擁有支持者。近日，兩人粉絲突然在網上互撕，起因是同為精品GUCCI 品牌大使的兩人，在多張宣傳照中竟出現相似構圖、同款穿搭、相似動作，加上此前兩人劇宣照雷同，像極「雙胞胎」，引來雙方粉絲互批對方蹭自家偶像的熱度，語出攻擊。宋威龍團隊不堪被網暴，發出聲明表示將對發布涉誹謗言論的張凌赫粉絲提告。

宋威龍和張凌赫皆是95後，又都是五官深邃的「濃顏」帥哥，一直以來都被不少網友拿來對比。巧合的是，兩人同為GUCCI代言人，近日一系列代言照中，被粉絲發現構圖、穿搭和動作都高度相似，不僅「撞顏」還「撞型」，進而引發關於「復古痞帥」與「清冷貴公子」風格的優劣之爭。相關話題迅速衝上熱搜第一，雙方粉絲也因此從審美對比，升級為網路攻擊。 宋威龍（左）與張凌赫（右）分別為GUCCI拍的宣傳照被指「撞型」。（取材自微博）

從相關話題評論區可見，許多張凌赫粉絲不滿宋威龍捆綁營銷，這次代言也經由「撞型」來蹭張凌赫的熱度；但此說法引來宋威龍粉絲不滿，兩家粉絲直接在網上吵翻天。大批粉絲還轉戰宋威龍的微博 轉發區留言批評，隨後宋威龍微博被發現開啟防火牆。張凌赫粉絲則繼續嘲諷宋威龍粉絲毫無戰鬥力，相關留言不乏攻擊性文字，甚至有粉絲被指使用「學歷」、「私生活」等具有人身攻擊性質的敏感詞彙攻擊宋威龍及其家人。

對此，宋威龍工作室基於「網絡暴力零容忍」態度，強硬表示已完成取證，將對帶頭挑事、發布侮辱誹謗言論的張凌赫粉絲開告，聲明強調是針對惡意辱罵家人的極端言論，旨在保護藝人名譽。

其實，宋威龍和張凌赫被拉出來比較，並不是什麼新鮮事。據悉，每當宋威龍有新劇宣傳，總能冒出「宋威龍模仿張凌赫」相關詞條，讓人一頭霧水。另一方面，也有粉絲懷疑，兩人像極「雙胞胎」是被刻意為之，因為從照片中可見，品牌方疑似是藉安排同款造型，刻意捆綁二人，提高話題熱度。