我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯熄火、艾頓被吹出場 火箭19分大勝湖人躲過橫掃

台灣國安法首例 台積電洩密案 4內鬼工程師遭判2到10年

濃顏系男神又撞型？張凌赫粉絲罵太凶 宋威龍不忍了喊提告

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友扒出宋威龍（左）和張凌赫（右）同角度宣傳照。（取材自微博）
網友扒出宋威龍（左）和張凌赫（右）同角度宣傳照。（取材自微博）

同為「95後濃顏系男神」的宋威龍和張凌赫，各自擁有支持者。近日，兩人粉絲突然在網上互撕，起因是同為精品GUCCI品牌大使的兩人，在多張宣傳照中竟出現相似構圖、同款穿搭、相似動作，加上此前兩人劇宣照雷同，像極「雙胞胎」，引來雙方粉絲互批對方蹭自家偶像的熱度，語出攻擊。宋威龍團隊不堪被網暴，發出聲明表示將對發布涉誹謗言論的張凌赫粉絲提告。

宋威龍和張凌赫皆是95後，又都是五官深邃的「濃顏」帥哥，一直以來都被不少網友拿來對比。巧合的是，兩人同為GUCCI代言人，近日一系列代言照中，被粉絲發現構圖、穿搭和動作都高度相似，不僅「撞顏」還「撞型」，進而引發關於「復古痞帥」與「清冷貴公子」風格的優劣之爭。相關話題迅速衝上熱搜第一，雙方粉絲也因此從審美對比，升級為網路攻擊。

宋威龍（左）與張凌赫（右）分別為GUCCI拍的宣傳照被指「撞型」。（取材自微博）
宋威龍（左）與張凌赫（右）分別為GUCCI拍的宣傳照被指「撞型」。（取材自微博）

從相關話題評論區可見，許多張凌赫粉絲不滿宋威龍捆綁營銷，這次代言也經由「撞型」來蹭張凌赫的熱度；但此說法引來宋威龍粉絲不滿，兩家粉絲直接在網上吵翻天。大批粉絲還轉戰宋威龍的微博轉發區留言批評，隨後宋威龍微博被發現開啟防火牆。張凌赫粉絲則繼續嘲諷宋威龍粉絲毫無戰鬥力，相關留言不乏攻擊性文字，甚至有粉絲被指使用「學歷」、「私生活」等具有人身攻擊性質的敏感詞彙攻擊宋威龍及其家人。

對此，宋威龍工作室基於「網絡暴力零容忍」態度，強硬表示已完成取證，將對帶頭挑事、發布侮辱誹謗言論的張凌赫粉絲開告，聲明強調是針對惡意辱罵家人的極端言論，旨在保護藝人名譽。

其實，宋威龍和張凌赫被拉出來比較，並不是什麼新鮮事。據悉，每當宋威龍有新劇宣傳，總能冒出「宋威龍模仿張凌赫」相關詞條，讓人一頭霧水。另一方面，也有粉絲懷疑，兩人像極「雙胞胎」是被刻意為之，因為從照片中可見，品牌方疑似是藉安排同款造型，刻意捆綁二人，提高話題熱度。

世報陪您半世紀

GUCCI 微博 張凌赫

上一則

曾揭遭網暴10年… 梅根轉發星座運勢 暗示最苦7年已過

延伸閱讀

宋威龍代言GUCCI 「撞型」張凌赫蹭熱度? 不堪網暴喊告

宋威龍代言GUCCI 「撞型」張凌赫蹭熱度? 不堪網暴喊告
「濃顏系雙子」開撕？張凌赫「扮軍閥」 7月對決宋威龍新劇

「濃顏系雙子」開撕？張凌赫「扮軍閥」 7月對決宋威龍新劇
撕破假和平？陳曉反擊陳妍希…澄清未出席前岳父喪禮原因 否認冷暴力

撕破假和平？陳曉反擊陳妍希…澄清未出席前岳父喪禮原因 否認冷暴力
傳與宋祖兒「假戲真愛」同居證據瘋傳 劉宇寧親回6字

傳與宋祖兒「假戲真愛」同居證據瘋傳 劉宇寧親回6字

熱門新聞

鍾欣怡過44歲生日。（取材自臉書）

孩子錄取美名校暑期班 台女星來美陪讀…放棄等10年的戲劇回歸

2026-04-19 23:55
梁家輝5度拿下香港金像獎最佳男主角。圖／摘自官方臉書

香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬

2026-04-19 11:25
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
苗可秀在不少經典港片中都有演出，也曾傳好幾段緋聞。（取材自HKMDB）

李小龍緋聞女友近況曝 撞臉潤娥消失演藝圈10年 74歲美貌不輸林青霞

2026-04-19 18:47
張柏芝和謝霆鋒有過一段婚姻，但在2011年分道揚鑣。(摘自微博)

張柏芝、謝霆鋒驚傳「世紀大復合」？ 他一動作護真愛

2026-04-20 23:12
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45

超人氣

更多 >
越來越多綠卡者放棄入籍 不是不想「是不敢」

越來越多綠卡者放棄入籍 不是不想「是不敢」
白宮記者晚宴槍手居住城市曝光 台裔市長發聲明反暴力

白宮記者晚宴槍手居住城市曝光 台裔市長發聲明反暴力
為搶座位 2女上海地鐵爆發全武行 下場慘了

為搶座位 2女上海地鐵爆發全武行 下場慘了
記協晚宴槍手開槍前10分鐘寄出宣言曝光：赴宴者皆共謀

記協晚宴槍手開槍前10分鐘寄出宣言曝光：赴宴者皆共謀
紐約皇后區華裔醫生性侵案細節曝光 曾猥褻插管重症病患

紐約皇后區華裔醫生性侵案細節曝光 曾猥褻插管重症病患