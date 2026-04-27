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自己有清晰評估… 張頌文自爆沒看過「狂飆」 網：實力強有底氣

娛樂新聞組／即時報導
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張頌文憑藉「狂飆」中「高啟強」一角暴紅，但他本人卻沒看過這部劇。(取材自微博)
張頌文憑藉「狂飆」中「高啟強」一角暴紅，但他本人卻沒看過這部劇。(取材自微博)

大陸演員張頌文2023年憑藉「狂飆」中「高啟強」一角暴紅，累積播放量破80億，他更以精湛演技將反派演得深入人心。但近日，張頌文在訪談節目中表示，自己並沒有看過「狂飆」這部劇，解釋稱「自己演的角色，心裡已有清晰評估，無需通過回看驗證成果」。相關言論引起熱議。

張頌文進一步說明，「演員應在拍攝過程中完成對表演的打磨，而非依賴成片復盤」，還稱這種自我評估能力是專業演員的必備素養。

他的言論引起不少網友驚訝，認為錯過經典演出細節令人遺憾；但更多聲音認同他的觀點，稱讚「敢說真話、「又辣又真實」，還有人大讚，「實力強的人就是這麼有底氣」、「用生命在演戲的人」、「每個角色都是認真對待的」、「用人品做事，用作品說話」。

其實，張頌文不是第一個不回看自己作品的演員，據悉，周星馳、霍建華、陳道明、秦昊等都是如此。編劇汪海林也證實此為業界常態。

不過，張頌文也將高啟強帶來的全民關注形容為「出其不意的驚喜」，他強調此前20年，每個角色均全力投入卻反響平淡，暴紅是「不再刻意追求時的意外收穫」。他並提到，「革命者」中的李大釵一角才是「對得起職業的付出」，側面顯示他重視的是角色創作價值而非商業熱度。

張頌文曾多次強調，「生活經驗優於結果檢視」，而面對AI對影視行業的挑戰，張頌文表態「無需焦慮」，指出人類演員的「惰性」、「即興反應」等所謂缺陷，恰巧是技術無法複製的靈魂。

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