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強拆CP惹眾怒？ 李昀銳、孟子義綜藝合體「裝不熟」 網轟過河拆橋

娛樂新聞組／即時報導
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李昀銳、孟子義被粉絲封為「昀牽孟繞」CP。(取材自微博)
李昀銳、孟子義被粉絲封為「昀牽孟繞」CP。(取材自微博)

因2024年底熱播劇「九重紫」大受歡迎的李昀銳、孟子義，被粉絲封為「昀牽孟繞」CP。這兩年，兩人憑藉CP熱度代言不斷，更因此三搭合作古裝新劇「尚公主」。但近日，兩人參加綜藝「奔跑吧」，被發現不但沒有同組，還全程零互動「裝不熟」，刻意拆CP之舉惹怒兩人CP粉，而網友也分析了狠拆CP背後的原因。

李昀銳、孟子義間強烈的化學反應，一度被懷疑假戲真做，陷入熱戀。最新一集「奔跑吧」情侶特輯中，觀眾原本期待看到李昀銳、孟子義放閃，沒想到兩人不但沒有同組，還全程未同框，李昀銳甚至連孟子義的名字都避而不談，避嫌之舉與兩人先前的熱絡互動、處處放閃形成強烈反差，讓粉絲炸了鍋。

不少人怒罵經記團隊「過河拆橋」、「既要CP熱度又拒絕營業」，利用完CP粉熱度後火速解綁，甚至有粉絲激烈聲稱，接下來將不再應援「尚公主」，以及抵制「奔跑吧」。

對此，有業內人士分析，CP是資本驅動的短期行銷工具，一般內娛CP生命周期大約為18個月，「昀牽孟繞」持續至今已屬不易。另有分析指，暴力拆CP雖會引發反噬，卻是藝人轉型實力派的必經之路。

此外，孟子義方計畫搭檔更高流量的演員提升咖位，但李昀銳因新劇「冰湖重生」收視仆街，被酸是「孟子義專屬男主」，團隊希望他建立新CP拓展國民度。另一方面，孟子義、李昀銳各自的唯粉長期互撕，涉及番位、資源分配等爭議，消耗兩人路人緣，解綁雖會惹怒CP粉，但能安撫雙方唯粉關係和平。

不過，兩人的新劇「尚公主」尚未播出已先吸引250萬人預約，捧場的大多是CP粉，如今常強拆CP，恐會對「尚公主」收視帶來影響。

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