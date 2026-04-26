55歲鍾麗緹拚生子 小12歲夫「靠科技也要當爸」遭砲轟 女神發聲力挺

鍾麗緹(左)與丈夫張倫碩(右)結婚10年，感情依舊甜蜜。（取材自微博）

55歲香港 女星鍾麗緹與小12歲的張倫碩結婚10年，兩人婚後與她前兩段婚姻所生的3個女兒組成一家五口，一家人感情緊密，女兒都還改姓張。近日張倫碩在節目中談及生子議題，坦言仍希望擁有親生孩子，並表示若有需要會透過醫療科技協助，引發外界熱議。

相關言論曝光後，不少網友將焦點放在鍾麗緹的年齡與身體狀況，質疑高齡生育可能帶來的風險，也有人擔心她承受過大壓力。對此，鍾麗緹親自發聲力挺丈夫，表示外界對張倫碩有所誤解，並感性提到兩人一路走來經歷不少風波，「聽過最難聽的話，也流過最委屈的淚」，但一家人始終更加緊密。

鍾麗緹也強調，面對各種評論與傳言，最重要的仍是彼此之間的真心與支持。她感謝丈夫與女兒們陪伴自己走過婚後的起伏歲月，直言只要家人在身邊，就能勇敢面對一切挑戰。

鍾麗緹過去多次表達希望再添新成員的想法，去年慶祝結婚周年時，也曾公開祝福「早生貴子」。不過，針對高齡生育議題，醫界普遍認為需審慎評估身體狀況與風險，外界也因此持續關注她未來的規劃。