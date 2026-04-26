我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔教授回憶白宮槍手：他「溫和、有禮，很好的人」

越來越多綠卡者放棄入籍 不是不想「是不敢」

55歲鍾麗緹拚生子 小12歲夫「靠科技也要當爸」遭砲轟 女神發聲力挺

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鍾麗緹(左)與丈夫張倫碩(右)結婚10年，感情依舊甜蜜。（取材自微博）
鍾麗緹(左)與丈夫張倫碩(右)結婚10年，感情依舊甜蜜。（取材自微博）

55歲香港女星鍾麗緹與小12歲的張倫碩結婚10年，兩人婚後與她前兩段婚姻所生的3個女兒組成一家五口，一家人感情緊密，女兒都還改姓張。近日張倫碩在節目中談及生子議題，坦言仍希望擁有親生孩子，並表示若有需要會透過醫療科技協助，引發外界熱議。

相關言論曝光後，不少網友將焦點放在鍾麗緹的年齡與身體狀況，質疑高齡生育可能帶來的風險，也有人擔心她承受過大壓力。對此，鍾麗緹親自發聲力挺丈夫，表示外界對張倫碩有所誤解，並感性提到兩人一路走來經歷不少風波，「聽過最難聽的話，也流過最委屈的淚」，但一家人始終更加緊密。

鍾麗緹也強調，面對各種評論與傳言，最重要的仍是彼此之間的真心與支持。她感謝丈夫與女兒們陪伴自己走過婚後的起伏歲月，直言只要家人在身邊，就能勇敢面對一切挑戰。

鍾麗緹過去多次表達希望再添新成員的想法，去年慶祝結婚周年時，也曾公開祝福「早生貴子」。不過，針對高齡生育議題，醫界普遍認為需審慎評估身體狀況與風險，外界也因此持續關注她未來的規劃。

世報陪您半世紀

香港

上一則

直衝越南充電 琳誼河粉獨家配料曝光

下一則

布蘭妮不在家出事了 2個兒子搬進豪宅「鳩佔鵲巢」爽住莊園開名車

延伸閱讀

二婚小11歲「最帥唐僧」 陳麗華、遲重瑞不甩議論相伴36年

二婚小11歲「最帥唐僧」 陳麗華、遲重瑞不甩議論相伴36年
孫儷、鄧超神基因… 14歲帥兒180公分 粉絲敲碗「出道」

孫儷、鄧超神基因… 14歲帥兒180公分 粉絲敲碗「出道」
54歲黎姿辣曬比基尼凍齡神顏 網讚三寶媽逆天曲線「根本少女」

54歲黎姿辣曬比基尼凍齡神顏 網讚三寶媽逆天曲線「根本少女」
劉愷威爆分手小8歲女星 當年與楊冪婚姻又衝上熱搜

劉愷威爆分手小8歲女星 當年與楊冪婚姻又衝上熱搜

熱門新聞

鍾欣怡過44歲生日。（取材自臉書）

孩子錄取美名校暑期班 台女星來美陪讀…放棄等10年的戲劇回歸

2026-04-19 23:55
梁家輝5度拿下香港金像獎最佳男主角。圖／摘自官方臉書

香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬

2026-04-19 11:25
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
苗可秀在不少經典港片中都有演出，也曾傳好幾段緋聞。（取材自HKMDB）

李小龍緋聞女友近況曝 撞臉潤娥消失演藝圈10年 74歲美貌不輸林青霞

2026-04-19 18:47
張柏芝和謝霆鋒有過一段婚姻，但在2011年分道揚鑣。(摘自微博)

張柏芝、謝霆鋒驚傳「世紀大復合」？ 他一動作護真愛

2026-04-20 23:12
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45

超人氣

更多 >
白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州
搭機時被空服員稱「美人魚」不是稱讚 是暗示乘客有一惱人行為

搭機時被空服員稱「美人魚」不是稱讚 是暗示乘客有一惱人行為
收入機會明顯增加 4生肖5月財運衝高「正偏財齊發」

收入機會明顯增加 4生肖5月財運衝高「正偏財齊發」
「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴

「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴
白宮晚宴槍手畢業於加州理工學院 川普稱他是「孤狼」

白宮晚宴槍手畢業於加州理工學院 川普稱他是「孤狼」