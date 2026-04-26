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路人緣崩了？單依純演唱會票價大跳水 打對折都賣不出

娛樂新聞組／北京26日電
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單依純演唱會票價還大跳水，據傳很多黃牛票甚至跌到了五折以下。(取材自微博)
單依純演唱會票價還大跳水，據傳很多黃牛票甚至跌到了五折以下。(取材自微博)

歌手李榮浩上月公開發文，點名怒批新生代歌手單依純未經授權演唱其作品「李白」，更直指對方「強行侵權」；之後單依純透過文字回應並公開致歉。一個月過去了，單依純不僅路人緣崩了，演唱會票價還大跳水，很多黃牛票甚至跌到了五折以下。

綜合媒體報導，不止一位網友發現，單依純最新一場鄭州演唱會的票價「腰斬」了，在黃牛票市場，每個價位都打折，很大一部分打五折都賣不出去，甚至跌到了五折以下。

據報導，單依純演唱會內場和看台開價偏高，前排都要1880元（人民幣，下同，約275美元），接下來三檔價位都是1580、1280和980。如今票價大跳水，甚至還有黃牛承諾不管1880、1580還是1280，統統只要700塊，相當於打了3.7折。

事實上單依純最新兩場演唱會還經歷了「免費退票」，單依純針對強行侵權道歉後，演唱會主辦方開啟48小時自願免責退票渠道，其中就包括目前票價跳水的鄭州場。

報導指出，有人說，李榮浩憑借一己之力，戳破了外界對單依純的「濾鏡」，強行侵權並不是單依純路人緣崩塌的根源，更像是導火索，一下子引爆了單依純出道以來所有負面爭議。包括翻唱版「李白」強行侵權、胡亂改編；最高票價超1800元的演唱會內容大量翻唱，早期線上演唱會更是有預錄嫌疑。

針對票價大跳水，有網民建議建議單依純和團隊再好好商量演唱會定價，別開這麼高價了。

單依純演唱會票價還大跳水，據傳很多黃牛票甚至跌到了五折以下。（取材自微博）
單依純演唱會票價還大跳水，據傳很多黃牛票甚至跌到了五折以下。（取材自微博）

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