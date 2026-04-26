亮相北影節 劉詩詩被譽「天壇女神」 高圓圓星空披身上
聽新聞
test
0:00 /0:00
近日舉行的2026北京國際電影節，頂流高圓圓和劉詩詩先後在活動中亮相。43歲的高圓圓身穿VALENTINO 2026春夏系列吊帶禮服裙，配搭紅唇，在雨幕裡自帶柔光濾鏡，猶如把整片星空都披在了身上，狀態極佳。39歲的劉詩詩一襲純白長裙，精緻的金色飾物點綴在裙身與髮間，襯托出她周身散發的典雅與貴氣，看得大批網友驚呆之餘，封她是「天壇女神」。
高圓圓在北京國際電影節「注目未來」單元榮譽典禮上亮相，鏡頭掃過高圓圓的瞬間，讓不少網友忍不住倒吸一口氣，當天落下的雨滴順著她裙襬的亮片滑落，非但沒破壞精緻感，反而讓那份鬆弛感更添了幾分生動，網友不禁在評論區刷屏：「這哪是生圖？分明是自帶柔光濾鏡」。
尤其這次北影節的紅毯堪稱「照妖鏡」，大雨把不少明星的精緻妝容淋花了，高圓圓的銀色吊帶裙卻像裝了「防水Buff」，鎖骨若隱若現，配上光影交錯的氛圍感大片，連抓拍的生圖都能扛住4K鏡頭。有媒體翻出她20年前「倚天屠龍記」的劇照對比，當年的周芷若靈氣逼人，如今的她反倒多了種歲月沉澱後的從容，有網友感慨：「別人是逆生長，她是把時光穿成了高定」。
劉詩詩則在北影節閉幕典禮出場，身著一襲純白長裙，裙襬隨著步伐輕盈飄逸，她緩步前行，雙手自然交疊，動作間流露出一種從容不迫的溫柔。妝容是恰到好處的清透，沒有華麗的言辭，她只是靜靜站在那裡，偶爾微微頷首示意，那份溫婉便自成一道風景。
有網友稱，這次亮相，劉詩詩再次以她獨有的方式，詮釋了東方女性的優雅韻味，像是從一幅古典畫卷中，緩緩走出的優雅女神，無需過多綴飾，一襲白裙，一抹淺笑，一身從容高貴卻倍感親切的「氣質天成」，便已足夠驚艷。
上一則
宋慧喬微醺畫面流出 「貼臉撒嬌」掀網路熱議：不可思議
下一則