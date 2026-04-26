我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州濺血、晚宴再遇槍擊 川普：有影響力的人才會被開槍

2028洛杉磯奧運門票為何特別貴 1文揭秘

亮相北影節 劉詩詩被譽「天壇女神」 高圓圓星空披身上

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉詩詩出席北影節閉幕式，被譽為「天壇女神」。（取材自微博）
劉詩詩出席北影節閉幕式，被譽為「天壇女神」。（取材自微博）

近日舉行的2026北京國際電影節，頂流高圓圓劉詩詩先後在活動中亮相。43歲的高圓圓身穿VALENTINO 2026春夏系列吊帶禮服裙，配搭紅唇，在雨幕裡自帶柔光濾鏡，猶如把整片星空都披在了身上，狀態極佳。39歲的劉詩詩一襲純白長裙，精緻的金色飾物點綴在裙身與髮間，襯托出她周身散發的典雅與貴氣，看得大批網友驚呆之餘，封她是「天壇女神」。

高圓圓在北京國際電影節「注目未來」單元榮譽典禮上亮相，鏡頭掃過高圓圓的瞬間，讓不少網友忍不住倒吸一口氣，當天落下的雨滴順著她裙襬的亮片滑落，非但沒破壞精緻感，反而讓那份鬆弛感更添了幾分生動，網友不禁在評論區刷屏：「這哪是生圖？分明是自帶柔光濾鏡」。

尤其這次北影節的紅毯堪稱「照妖鏡」，大雨把不少明星的精緻妝容淋花了，高圓圓的銀色吊帶裙卻像裝了「防水Buff」，鎖骨若隱若現，配上光影交錯的氛圍感大片，連抓拍的生圖都能扛住4K鏡頭。有媒體翻出她20年前「倚天屠龍記」的劇照對比，當年的周芷若靈氣逼人，如今的她反倒多了種歲月沉澱後的從容，有網友感慨：「別人是逆生長，她是把時光穿成了高定」。

劉詩詩則在北影節閉幕典禮出場，身著一襲純白長裙，裙襬隨著步伐輕盈飄逸，她緩步前行，雙手自然交疊，動作間流露出一種從容不迫的溫柔。妝容是恰到好處的清透，沒有華麗的言辭，她只是靜靜站在那裡，偶爾微微頷首示意，那份溫婉便自成一道風景。

有網友稱，這次亮相，劉詩詩再次以她獨有的方式，詮釋了東方女性的優雅韻味，像是從一幅古典畫卷中，緩緩走出的優雅女神，無需過多綴飾，一襲白裙，一抹淺笑，一身從容高貴卻倍感親切的「氣質天成」，便已足夠驚艷。

高圓圓參加北影節，把時光穿成了高定。（中新社）
高圓圓參加北影節，把時光穿成了高定。（中新社）

世報陪您半世紀

劉詩詩 高圓圓

上一則

宋慧喬微醺畫面流出 「貼臉撒嬌」掀網路熱議：不可思議

下一則

金城武接新廣告？粉絲嗨翻 經紀公司緊急滅火

延伸閱讀

張曼玉現身北京 臉腫笑容僵被嘲 1舉動卻讓粉絲讚爆

張曼玉現身北京 臉腫笑容僵被嘲 1舉動卻讓粉絲讚爆
髮量判若兩人？楊冪長髮「垂至肚臍眼」衝熱搜

髮量判若兩人？楊冪長髮「垂至肚臍眼」衝熱搜
宋祖兒瘦成「行走的骨架」網驚：膝蓋骨快戳破皮膚

宋祖兒瘦成「行走的骨架」網驚：膝蓋骨快戳破皮膚
獲封「最狠愛情片」…于和偉搭檔高圓圓 網喊：沒想到這麼帶勁

獲封「最狠愛情片」…于和偉搭檔高圓圓 網喊：沒想到這麼帶勁

熱門新聞

鍾欣怡過44歲生日。（取材自臉書）

孩子錄取美名校暑期班 台女星來美陪讀…放棄等10年的戲劇回歸

2026-04-19 23:55
梁家輝5度拿下香港金像獎最佳男主角。圖／摘自官方臉書

香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬

2026-04-19 11:25
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
苗可秀在不少經典港片中都有演出，也曾傳好幾段緋聞。（取材自HKMDB）

李小龍緋聞女友近況曝 撞臉潤娥消失演藝圈10年 74歲美貌不輸林青霞

2026-04-19 18:47
張柏芝和謝霆鋒有過一段婚姻，但在2011年分道揚鑣。(摘自微博)

張柏芝、謝霆鋒驚傳「世紀大復合」？ 他一動作護真愛

2026-04-20 23:12
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45

超人氣

更多 >
川普總統3月買了這些公司債和股票

川普總統3月買了這些公司債和股票
拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所

拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所
白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州
「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴

「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴
川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程

川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程