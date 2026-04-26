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張凌赫回應「被喊話赴台」：情感濃度產生的共鳴

娛樂新聞組／綜合報導
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古裝偶像劇「逐玉」近期在台灣熱播，張凌赫被喊話赴台，本人發聲了。（取材自新民周刊...
古裝偶像劇「逐玉」近期在台灣熱播，張凌赫被喊話赴台，本人發聲了。（取材自新民周刊）

大陸古裝偶像劇「逐玉」在台灣熱播，該劇及其主演張凌赫深受台灣觀眾喜愛。此前，中國國民黨主席鄭麗文轉述隨團訪問大陸的青年觀點，「為什麼把兩岸關係搞得這麼複雜？只要叫張凌赫來台灣就好了。」日前，張凌赫回應台灣同胞的喜愛，他表示喜歡是源於情感共鳴。

南方都市報報導，張凌赫表示，「台灣同胞喜歡肯定不僅僅因為我們造型出彩和畫面精美，一定是情感濃度產生的共鳴。」他還分享「逐玉」謝征一角的創作心得。為詮釋好謝征，他與導演深挖角色前史、人物小傳，重視劇情邏輯與情感鋪墊。同時分享劇中經典台詞的深層含義，飽含對西固巷溫暖時光的懷念。作為摩羯座，他偏愛用留白與細節演繹感情戲，也透露未來想嘗試現代職業劇，希望塑造出深入人心、被觀眾牢記的角色。

另一方面，張凌赫因為在「逐玉」中妝感較重，被調侃「粉底液將軍」，他近日受訪時表示，其實自己在平常生活中，只要不出現在螢幕前，是不會化妝的，他也表示自己沒什麼偶像包袱，不排斥扮髒、扮醜相關話題引起網友熱議，一度登上熱搜。

張凌赫認為，素顏是最自然、最輕鬆的狀態，能讓他保持真實自我。在首部公益紀錄片「凌探未來」拍攝過程中，他特意展現素顏形象，希望觀眾看到角色之外真實的自己，包括「最真實的臉和行為」。

他坦言，演員常被角色標籤束縛，因此希望透過紀錄片等形式，讓觀眾看到螢幕外的真實人格，從而建立更立體的公眾形象。在他看來，「真實行為」與「真實面貌」中蘊含的真誠特質，才是與觀眾建立深層連結的關鍵。

張凌赫並明確表示，自己不排斥為角色扮醜或扮髒。例如在拍攝電視劇「櫻桃琥珀」時，為契合角色工作環境和生存狀態，他主動要求將膚色加黑、穿著髒亂服裝，並強調「一切以角色需求為主」。

此外，在「央視頻」專訪中，張凌赫也提到了「台灣話題」，他直言台灣觀眾之所以喜歡，「肯定不僅僅是我們的造型較出彩、我們的畫面比較精美，一定是裡面的情感濃度也是可以產生共鳴的」。

張凌赫說自己在平常生活中是不會化妝的。(取材自微博)
張凌赫說自己在平常生活中是不會化妝的。(取材自微博)

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