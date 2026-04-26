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宋威龍代言GUCCI 「撞型」張凌赫蹭熱度? 不堪網暴喊告

娛樂新聞組／即時報導
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宋威龍（左）與張凌赫（右）分別為GUCCI拍的宣傳照被指「撞型」。（取材自微博）
宋威龍（左）與張凌赫（右）分別為GUCCI拍的宣傳照被指「撞型」。（取材自微博）

同為「95後濃顏系男神」的男星宋威龍和張凌赫，兩人的部分粉絲近日在網路上互撕。起因是兩人都是時尚大牌GUCCI的品牌大使，在GUCCI釋出的多張宣傳照中，兩人拍照的多個角度相似，動作也「撞型」。由次此前張凌赫和宋威龍的部分戲劇宣傳照也極為相似，看來就是雙胞胎，引來雙方粉絲互批對方是來蹭自己家偶像的熱度，網上不乏攻擊言論。宋威龍團隊不堪被網暴，昨發聲明表示將對發布涉誹謗言論的張凌赫粉絲提告。

宋威龍和張凌赫都是95後，又都是五官深邃的「濃顏雙子星」，甚至某些角度看來很相像，兩人一直以來都被不少網友和粉絲拿出來對比。而巧合的是，兩人也都是GUCCI代言人，近日GUCCI發布的一系列代言宣傳照，又被網友和粉絲抓出了不僅「撞顏」還「撞型」，連拍攝角度、動作都高度相似，網友將兩人對比的發文和照片迅速直衝熱搜第一，微博話題「宋威龍張凌赫同品牌同姿勢」單日閱讀量破億。

網友扒出宋威龍（左）和張凌赫（右）同角度宣傳照。（取材自微博）
網友扒出宋威龍（左）和張凌赫（右）同角度宣傳照。（取材自微博）

據網易報導，在相關話題的評論區裡，大都是一面倒支持張凌赫的留言，內容主要是張凌赫粉絲不滿宋威龍一直捆綁營銷，這次代言也經由「撞型」來曾張凌赫的熱度；但這種說法也引來宋威龍粉絲的不滿，兩家粉絲直接在網上吵了起來，大批粉絲還轉戰宋威龍的微博轉發區留下批評留言，隨後宋威龍微博被發現開啟了評論區防火牆，張凌赫粉絲則繼續嘲諷宋威龍粉絲毫無戰鬥力，相關留言裡有不少不堪的攻擊性文字。

也有網友和粉絲懷疑，兩人在代言照裡看來極相似是被刻意為之，因為從照片中就能看出，GUCCI似是藉多次為二人安排同款造型，刻意捆綁二人。但即使如此，兩人也各有特色，宋威龍被讚「時尚感滿分」、「呼吸即出片」，張凌赫則因「190cm衣架子身材」與「東方神顏」受推崇，呼籲他們拒絕捆綁營銷，「獨立行走」。

不過，上海正策（杭州）律師事務所昨發聲明稱，受宋威龍及其工作室委託，要求發布不當言論涉嫌侵犯人格權的微博用戶「謝***」、「茸」等立即停止侵權行為，刪除不當內容，並消除影響；宋威龍方已對證據進行固定，將視情況提起民事訴訟，甚至追究刑事責任。並指此次維權不針對任何藝人或粉圈整體，呼籲網友響應「清朗」行動，理性表達觀點，共同維護網路環境。

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