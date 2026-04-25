宋祖兒瘦成「行走的骨架」網驚：膝蓋骨快戳破皮膚

第十六屆北京國際電影節「注目未來」單元榮譽典禮22日在北京舉行。圖為演員宋祖兒。 （中新社）

中國27歲女星宋祖兒近日出席品牌活動時，被拍到整個人暴瘦，手臂像竹竿，臉頰凹陷、眼神渙散，昔日「小張柏芝 」靈氣全無，健康狀況堪憂。由於時值宋祖兒被傳與合拍電視劇「折腰」的男星劉宇寧 假戲真做同居，劉宇寧隨即以六個字強硬否認的時間點，不少網友猜測宋祖兒瘦到脫相與此傳聞有關。不過她隨即又發出一張拿著大紅草莓的照片，配文「莓好的一天」，狀態讓粉絲們霧裡看花。

4月22日，北京三里屯的Valentino品牌活動現場，代言人宋祖兒一出場就成了焦點，不是因為她太美，而是因為她瘦得讓人心驚肉跳。官方發布的精修圖裡，她還能勉強撐住一身青檸綠禮服，可現場流出的生圖，直接把讓網友看傻了，因為照片中的宋祖兒，165公分高的她，瘦到脫相驚呆全網， 臉頰凹陷，對比她去年在「折腰」劇組路透照裡臉蛋圓潤、眼神靈動的小喬，簡直判若兩人。

宋祖兒出席活動時，大腿細得和小腿一樣。（取材自微博）

她的身材變化更怵目驚心。 一雙腿細得跟筷子似的，膝蓋骨凸出來，好像隨時要戳破皮膚，大腿圍度看起來還不如旁邊工作人員的胳膊粗；手臂細得像竹竿，被指體重恐不足40公斤，有毒舌網友形容她像「行走的骨架」、「像骷髏」、「感覺像紙片人了」、「發生了啥瘦成這樣」，活動中透著一股濃濃的虛弱感，讓台下粉絲看得心疼。

由於宋祖兒暴瘦的時間點正好是網上傳出她與劉宇寧假戲真做同居之際，有網友還扒出兩人發圖的居家背景高度重合「印證」，稱她為情「衣帶漸寬終不悔」。不過這種說法隨即遭到宋祖兒粉絲後援會的駁斥，劉宇寧也隨即發聲明，以簡短的「沒完了。別造謠」六個字直接硬氣闢謠，還自曝猛料說自己以前還沒火的時候和一個素人結過婚，後來火了倆人也就離了，自證清白。

就在不少網友擔心劉宇寧的強硬否認是否會讓已經暴瘦的宋祖兒更傷心的時候，令人意外的是，劉宇寧闢謠後，宋祖兒也更新了社交媒體，曬出了自己參加活動的幕後花絮，配文寫著「莓好的一天」，配圖是一張自己手拿大草莓的照片，瞬間引起了網友的廣泛關注和討論。也有網友猜測她的暴瘦與她長期減重有關，應該是「減過頭」了。