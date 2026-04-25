假戲真愛與宋祖兒同居？劉宇寧僅回這6個字

宋祖兒(左)與劉宇寧因為合作演出「折腰」暴紅，如今傳出兩人曾假戲真做。（取材自微博）

中國男星劉宇寧 與宋祖兒因合作戲劇「折腰」培養出絕佳默契，戲中情感張力十足，讓不少觀眾入戲太深，甚至被爆「假戲真做」，近期更網路更盛傳「同居」疑雲，再度引發關注。對此，劉宇寧也親自出面回應。

近日有網友翻出兩人過去分享的居家畫面，比對後發現地板紋理與家具風格頗為相似，甚至連白色椅子的雕花細節也被指「高度重合」，因此推測兩人疑似已同住一處，引發熱烈討論。事實上，宋祖兒方面先前已出面澄清，強調雙方僅是合作夥伴與朋友關係，並呼籲外界勿過度聯想，但因未逐一說明細節，仍讓部分網友持續質疑。

這並非兩人首次捲入戀情傳聞。過去曾有疑似宋祖兒小號曝光，外界以關注內容與行程重疊作為依據，試圖拼湊戀情證據。不過也有網友透過時間線與生活細節比對，發現其中存在多處矛盾，認為帳號真實性仍有疑慮。至於此次「同款家具」的說法，也有粉絲出面反駁，指出高級社區裝潢本就偏向制式，加上劉宇寧曾透露住處沿用原有設計，出現相似情況並不罕見。

面對傳聞再度升溫，劉宇寧選擇親自發聲，在微博 以「沒完了，別造謠」六字強硬回應。