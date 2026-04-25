孫楊吐槽妻常在人前懟他「讓我很難堪」 張豆豆委屈哭了

孫楊和張豆豆連行李箱是否要封膜也能爭執。（取材自微博）

近日，中國游泳名將孫楊 被罵上了熱搜第一，不是因為他在游泳項目上的表現，而是他與妻子張豆豆在綜藝「妻子的浪漫旅行2026」中的互動。孫楊要求張豆豆守時、維護其面子，但自己多次遲到，且當眾指責妻子「每句話都懟我」；張豆豆委屈落淚時，他未安撫反要求對方道歉；兩人還因行李箱是否要「打膜防護」發生爭執等等，讓兩人的相處迅速成為全網熱議焦點。有網民認為孫楊壓力大應體諒，也有網民吐槽：「看完孫楊直接內傷失眠了」。

據中華網報導，在綜藝「妻子的浪漫旅行2026」最新一期中，孫楊與張豆豆因行李箱是否需要「打膜防護」發生爭執。孫楊作為常飛國際航線的運動員，堅持行李箱打膜是出於現實考量：國際運輸中行李箱易損壞，且在國外維修困難等，他援引親身經歷，強調防護的必要性。

而張豆豆則認為團隊行動需保持一致性，她觀察到其他成員未選擇打膜，且打膜後拆卸流程繁瑣（需專門找工作人員拆膜），主張「團隊不打膜，我們也不必單獨行動」。在溝通中，孫楊多次說：「老婆，咱能不這麼實誠嗎？每句話都懟我嗎？我講一句話，你都懟我一句，行嗎？好嗎，老婆？我每一句話，你都能找出一百個理由，然後懟我，讓我很難堪，真的」，張豆豆連忙道歉：「對不起」。

孫楊和張豆豆。（取材自微博）

此外，在一次團隊集合前，張豆豆多次催促孫楊趕緊從房間離開，但孫楊忙著吃東西，並不理會張豆豆的催促。張豆豆很無奈：「老公，人家都等著呢，咱們快點，回來也能吃」。到了車上，孫楊發現並沒有其他人到，就對張豆豆發火：「你不應該跟我道歉嗎？我第一個到的。你一直說我，一直說我」，張豆豆委屈落淚。

兩人互動迅速成為全網話題。部分網民認為，運動員長期處於高壓競爭環境，對公開質疑更敏感；也有人指出，孫楊將張豆豆的理性建議誤解為對抗態度，批評張豆豆缺乏對丈夫情感需求的體察。

而爭執後張豆豆主動道歉並承擔打膜任務，則被不少網民視為「高情商操作」，許多觀眾感慨「婚姻需要一方先低頭」，尤其欣賞她以行動化解矛盾的務實態度。但也有不少網民呼籲「止損」：「這樣一個自我、自大，大男子主義、控制、專斷獨行、情緒化、又婆婆媽媽、絮絮叨叨、能力低下時刻打壓抱怨碎碎念、完全沒有情緒價值的男人，豆豆快跑」。

兩人均出身專業運動員的背景也引發討論；支持者認為他們的直接交流方式高效真實，反對者則指出，職業訓練塑造的強勢性格易引發摩擦：「孫楊要面子，張豆豆重原則，誰都不輕易讓步」。