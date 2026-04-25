才演完霸總… 陳偉霆化身變態情人 玩弄這「3個女人」引關注

陳偉霆這次不演深情霸總，改當控制欲極強的醫生。(取材自微博)

香港 男星陳偉霆去年與趙露思 合作「許我耀眼」，以霸道總裁「沈浩明」一角再度翻紅。如今，他在新劇「愛情慢慢」中首次挑戰反派男主角，飾演表面儒雅實則病態、控制欲極強的醫生王志誠。該劇日前發布首支預告，陳偉霆玩弄鍾楚曦、向涵之、王紫璇三人感情，演技令人不寒而慄。

「愛情慢慢」改編自亦舒的小說「愛情慢慢殺死你」，講述劇情圍繞著記者朱禮紫（鍾楚曦飾）與醫生王志誠（陳偉霆飾）的情感糾葛展開，朱禮紫從愛情陷阱中覺醒，反抗王志誠「以愛之名」的精神操控，最終實現自我救贖。

陳偉霆飾演的精英醫生，人前是模範愛人，實則是病態控制狂，透過語言暴力、經濟控制等手段實施情感腐蝕，角色兼具「斯文禁慾」與「陰暗瘋批」反差。陳偉霆為了貼近角色，特地減重調整氣質，坦言對複雜人設「害怕但難忘」。

女主鍾楚曦是飾演清醒獨立的調查記者朱禮紫，她從受害者蛻變為反抗者，傳遞女性自救主題。從開機路透照可見，鍾楚曦一頭波浪捲髮搭配墨鏡的港風造型，獲讚被讚高度還原亦舒筆下女性形象。

據悉，這是陳偉霆、鍾楚曦自2019年電影「寵愛」後時隔七年再合作，這次選角被雙方視為「對的人演對的戲」，開機互動盡顯默契。

預告中可見，兩人有3場吻戲，包括躺大腿之吻、浪漫初吻，以及有一場是陳偉霆手上沾滿蛋糕奶油，鍾楚曦舔舐著他手指上的奶油，接著激吻的場面，被讚兩個性張力超強的人碰在一起簡直是頂級盛宴。還有人看好這部劇是「強制愛天花板」。