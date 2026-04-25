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讚她像生命中的天使…宋佳「表白」文淇：無論戲裡戲外都很愛她

娛樂新聞組／即時報導
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宋佳在映後交流中多次強調，「真的很愛文淇老師」。(取材自微博)
宋佳在映後交流中多次強調，「真的很愛文淇老師」。(取材自微博)

北影節「天壇獎」入圍影片「餘燼」日前首映，主演宋佳談及與文淇的合作，一口一個「文淇老師」，還在首映禮上動情「表白」，稱文淇「像生命中的天使」、「特別性感迷人」，並透露自己從劇本階段就力薦文淇出演該角色，引發全網熱議。

揚子晚報報導，有趣的是，宋佳在去年的一次採訪中曾回懟，「別叫我宋佳老師，叫我小花兒」，如今卻把「文淇老師」掛在嘴邊，網友讚反差萌拉滿。

據悉，宋佳在「餘燼」中飾演一個身患絕症的女火化師，板寸發型，非常反差。電影講述了一個發生在東北的故事，女火化師黃燕（宋佳飾）在工作中不慎弄錯兩份骨灰。當她坦白真相後，兩家人竟都不願換回。唯獨其中一位死者的女兒姚雪（文淇飾）選擇相信黃燕，兩人結伴踏上一段瘋狂而荒誕的「換骨灰」之旅，重新理解生命，向死而生。

宋佳在映後交流中多次強調，「真的很愛文淇老師。無論在戲裡還是戲外，她都像生命中出現的一位天使。在我最孤獨的時候，她擁抱了我、接納了我，沒有瞧不起我，也沒有評判我，陪我去做一件在很多人看來很瘋狂的事情。也許是因為同樣孤獨吧，我們倆有很多相似的地方」。

宋佳還透露，一直很欣賞文淇老師，看完劇本就跟導演說，姚雪這個角色必須是文淇，「她特別有靈氣，而且我覺得文淇老師非常性感，有一種很有魅力的氣質。她讓我感受到了溫暖，這趟旅程有人陪著我，很幸福」。

文淇當天雖未到場，但透過影片回應稱宋佳是「最專業、最敬業、最有魅力的小花姐」，並形容兩人在表演中「點燃了火焰」。

兩人的互動引來很多網友點讚，「戲裡戲外，都是互相看見、彼此欣賞，真好」。

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