戲說從頭／井柏然「鋼鐵森林」演技爆發 迎來「最佳賞味期」

井柏然的清冷氣質，精準還原了犯罪心理學教授的精英疏離感。(取材自微博)

由大陸男星井柏然主演懸愛劇「鋼鐵森林」近日收官。井柏然在劇中顛覆形象，飾演犯罪心理學教授江寒聲，以獨特的「高智感精英」、「極致破碎感」與「偏執人夫」三重魅力，擊中觀眾審美，讓「江寒聲」成為近日最具討論度的角色之一。

「鋼鐵森林」改編自棄吳鉤同名小說，講述犯罪心理學教授江寒聲（井柏然飾）與刑事偵查員周瑾（蔡文靜飾）在偵破撲朔迷離的懸案過程中，從因舊案產生裂痕的疏離關係，最終共同面對生死、重拾信任的愛情故事。

中國娛樂網報導，劇集雖已收官，但關於劇情細節的深度解讀與角色魅力的討論仍在全網持續發酵，「井柏然人戲合一」成為高頻出現的觀眾真實評價，他更是憑藉此劇迎來人氣新高，其過往經典作品「新生」、「捉妖記」、「風中有朵雨做的雲」等也再度掀起全網考古熱潮。

據悉，井柏然的選角自官宣起就獲得書粉一致認可，金絲眼鏡襯著他自帶的清冷氣質，沒有刻意雕琢，卻精準還原了犯罪心理學教授的精英疏離感，活脫脫就是原著裡走出來的「江寒聲」。而井柏然細膩的表演和扎實的角色理解，更是接住了江寒聲這個矛盾又鮮活的角色，將「高智感瘋批」與「溫柔偏執人夫」的雙面特質，融合得自然又動人。

其中，一場江寒聲被反派囚禁的戲分，在晦暗窒息的環境下，那份壓抑到極致的瘋癲與痛楚，被井柏然盡數呈現。令觀眾直呼，「隔著屏幕都覺得疼」。收官高潮的墜橋名場面中，他僅憑呼吸的節奏、眼神的破碎感與肢體的張力，傳遞出極致的悲傷與絕望。

有網友直言，「井柏然真的給了江寒聲鮮活的骨肉和靈魂，帶來個人與角色生命的極致融合」。而劇集熱播期間，「井柏然人夫感」單日閱讀量破億，「高智瘋批演技」等話題也持續刷屏，井柏然被因此被讚「迎來最佳賞味期」、少年感褪去後沉澱出「木調香般」的輕熟男魅力。