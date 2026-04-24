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「逐玉」某CP偷摸戀愛？網疑鄧凱、孔雪兒 沒想到是「他」

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「逐玉」某CP偷摸戀愛？ 網疑鄧凱、孔雪兒 沒想到是「他」…

娛樂新聞組／即時報導
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李卿與與喻鐘黎被劇粉封為「火姝鄞花CP」。(取材自微博)
李卿與與喻鐘黎被劇粉封為「火姝鄞花CP」。(取材自微博)

大陸知名狗仔「劉大錘」日前放話「逐玉CP已be了，男方在偷摸談戀愛」，並稱要演員戀情。不少網友一度猜測是鄧凱，沒想到爆料影片曝光後，才知是扮演「公孫鄞」的男星李卿，被拍到與神秘女子甜蜜過夜，引發網友對李卿在「逐玉」熱播期間「隱戀營業」激烈討論。

從影片中可見，李卿結束聚餐活動後，獨自前往某小區與一名正在遛狗女性會合，他並主動接過狗繩，兩人直到凌晨一時才上樓回女方家。隔天，李卿穿著同一套衣服去公司，顯然在女方家過夜，衣服都沒有換。劉大錘引用「逐玉」中失戀金句「風雨廊亭夢已醒」，暗指李卿與劇中CP女星喻鍾黎只是工作關係。

事件曝光同日，李卿官方後援會發布聲明，強調「經核實，相關爆料不實，藝人現為單身狀態，正全心專注工作」，並表示已留存證據，必要時採取法律措施。

據悉，26歲的李卿2019年出道以來，曾演出「花琉璃軼聞」、「愛情而已」等，但都沒有大火，直到在「逐玉」中飾演「公孫鄞」一角，與喻鐘黎飾演的長公主有暗戀感情線，才獲得關注，並被劇粉封為「火姝鄞花CP」。

對於被狗仔拍到「偷摸談戀愛」，不少網友批評在劇集播出期間進行「CP營業」，卻隱瞞現實戀情，有「消耗粉絲信任」之嫌；但也有人認為，CP營業只是工作義務，私人生活不應被綁架，呼籲應區分戲劇與現實生活。

此外，另有粉絲看到爆料出來的結果，紛紛要求之前猜測是另一對副CP各自飾演齊旻、俞淺淺走紅的鄧凱和孔雪兒的網友道歉。

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