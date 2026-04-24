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像從原著裡走出來… 井柏然演人夫 被讚「迎來最佳賞味期」

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井柏然的清冷氣質，精準還原了犯罪心理學教授的精英疏離感。(取材自微博)
井柏然的清冷氣質，精準還原了犯罪心理學教授的精英疏離感。(取材自微博)

由大陸男星井柏然主演懸愛劇「鋼鐵森林」近日收官。井柏然在劇中顛覆形象，飾演犯罪心理學教授江寒聲，以獨特的「高智感精英」、「極致破碎感」與「偏執人夫」三重魅力，擊中觀眾審美，讓「江寒聲」成為近日最具討論度的角色之一。

「鋼鐵森林」改編自棄吳鉤同名小說，講述犯罪心理學教授江寒聲（井柏然飾）與刑事偵查員周瑾（蔡文靜飾）在偵破撲朔迷離的懸案過程中，從因舊案產生裂痕的疏離關係，最終共同面對生死、重拾信任的愛情故事。

中國娛樂網報導，劇集雖已收官，但關於劇情細節的深度解讀與角色魅力的熱烈討論仍在全網持續發酵，「井柏然人戲合一」成為高頻出現的觀眾真實評價，他更是憑藉此劇迎來人氣新高，其過往經典作品「新生」、「捉妖記」、「風中有朵雨做的雲」等也再度掀起全網考古熱潮。

據悉，井柏然的選角自官宣起就獲得書粉一致認可，金絲眼鏡襯著他自帶的清冷氣質，沒有刻意雕琢，卻精準還原了犯罪心理學教授的精英疏離感，活脫脫就是原著裡走出來的「江寒聲」。而井柏然細膩的表演和扎實的角色理解，更是接住了江寒聲這個矛盾又鮮活的角色，將「高智感瘋批」與「溫柔偏執人夫」的雙面特質，融合得自然又動人。

其中，一場江寒聲被反派囚禁的戲分，在晦暗窒息的環境下，那份壓抑到極致的瘋癲與痛楚，被井柏然盡數呈現。令觀眾直呼，「隔著屏幕都覺得疼」。收官高潮的墜橋名場面中，他僅憑呼吸的節奏、眼神的破碎感與肢體的張力，傳遞出極致的悲傷與絕望。

有網友直言，「井柏然真的給了江寒聲鮮活的骨肉和靈魂，帶來個人與角色生命的極致融合」。而劇集熱播期間，「井柏然人夫感」單日閱讀量破億，「高智瘋批演技」等話題也持續刷屏，井柏然被因此被讚「迎來最佳賞味期」、少年感褪去後沉澱出「木調香般」的輕熟男魅力。

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