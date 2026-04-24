鹿晗、關曉彤傳分手後…迪麗熱巴莫名受牽連 「陸地CP」上熱搜

2017年「奔跑吧」中，鹿晗(左)與迪麗熱巴組成「陸地CP」。(取材自微博)

大陸男星鹿晗 日前迎來36歲生日，但期間未收到關曉彤公開祝福，再度引發兩人分手猜測。與此同時，沒想到意外掀起全網對2017年「奔跑吧」中鹿晗與迪麗熱巴「陸地CP」的考古熱潮，三人的時間線關聯再度成為焦點。

近日，網友大規模挖掘2017年「奔跑吧」鹿晗與迪麗熱巴的互動片段，包括「鹿晗心跳測試」、「撕名牌保護」、「恐高仍陪坐纜車」等片段，並搭配鄧超 、陳赫的「錄完就結婚」起哄，營造曖昧氛圍。相關影片播放量激增，CP超話單日漲粉數萬。

而「陸地CP」由來，則是因為「鹿晗恐高、熱巴怕水，唯有陸地安全」。

對此，鹿晗方多次表態拒絕炒作，工作室發布「拒絕背鍋」聲明，經紀人楊天真強調「從不配合炒CP」；迪麗熱巴也於2017年8月發博「散發著單身女子的清香」，團隊澄清「微博被盜號」發布的CP內容非本人操作。

直到2017年10月8日，鹿晗突然官宣與關曉彤戀情，徹底終結「陸地CP」，兩人再無公開互動。

不過，「陸地CP」近日因鹿晗生日風波意外翻紅，引發全網考古9年前「奔跑吧」互動細節，但雙方粉絲就「炒作責任」和「網暴傷害」仍存在激烈爭論。

有網友直指，這波「陸地CP復活」，確實把當年的頂流流量又帶回來了，但應該只是單純吃瓜行為，根本不是真的CP復活。