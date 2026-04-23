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工作完買珠寶獎勵獎勵自己 陳慧琳最狂一次花7位數

娛樂新聞組／即時報導
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陳慧琳會買珠寶犒賞自己。（取材自微博）
陳慧琳會買珠寶犒賞自己。（取材自微博）

香港歌手陳慧琳(Kelly)出席珠寶品牌活動，她稱每完成一個大項目，都會買東西獎勵自己，最豪氣的一次是花七位數字買珠寶給自己。她目前最珍貴的珠寶就是丈夫購買、父親鑲嵌的結婚戒指，由於只有1枚無法傳給兩個兒子，所以她打算好好比價，提前再買一枚戒指。

香港文匯報報導，陳慧琳分享自己收藏珠寶的心得，她稱平日佩戴貴重珠寶的頻率不高，偶爾取出來細賞或輕輕抹拭，當作心情調適，笑稱珠寶具有治癒作用，猶如她的「心理醫生」。

造型方面，她稱小時候母親不允許穿耳洞，成年後因潮流與工作需要而改變，近年更增加耳洞數量，現時每隻耳朵各有4個，共8個耳洞，因此多了佩戴耳環的機會。表演時，她也曾以「成串」鑽石耳飾營造舞台效果。

被問到將來兒子想穿耳洞會否批准？她爽快地說當然可以，紋身都可以，「最重要是靚，否則會後悔一世」。

Kelly最近在社交平台分享自己在紐約農夫市集購買便宜又好吃的蘋果，引發網民討論，被封「師奶仔」稱號。她表示不介意，反而覺得這個稱呼夠貼地，平日也樂於為家人挑選營養又好吃的水果。她自認對水果有「第六感」，能辨別甜度與品質，並笑言挑選老公時亦是憑「第六感」，覺得自己眼光不錯。

報導指出，談到下月舉行的澳門演唱會，Kelly表示已進入最後衝刺階段，下星期將到澳門準備；舞台道具、舞者排練與歌曲練習均已就緒。但她透露兩場演出將有不同嘉賓，一位是從未合作過、亦未曾見面的音樂人；另一位則是久未合唱的朋友。

陳慧琳有收藏珠寶的習慣。（取材自微博）
陳慧琳有收藏珠寶的習慣。（取材自微博）

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