張婉婷自爆曾當小三 網友扒出細節：小王是高云翔？

董璇（左）和高雲翔離婚收場。（取材自微博）

演員宋寧峰承認出軌宣布暫時退圈後，妻子張婉婷和小三Q女士又開始了新一輪互撕。兩人的對話意外爆出張婉婷曾插足當小三的經歷，甚至懷孕後被迫墮胎 。網友從張婉婷過去的微博 留言發現，對話中的主角疑似演員高雲翔 (高晟暉)。有網友驚呼「原來張婉婷曾介入董璇與高雲翔的婚姻」。

在曝光的聊天記錄中，張婉婷表示自己年輕時不知情跟已婚男人戀愛，懷孕後對方要求打掉，理由是不能對不起老婆。同時，還不忘對張婉婷說「老婆不能生孩子，我想跟你生孩子」。

張婉婷還稱當時特別愛那個男人，認為給對方生一個孩子這輩子就滿足了。但是對方不同意，拿「死後孩子葬禮都無法參加」拒絕，滿口「為你好」、「為孩子好」的說法。

Q女士現年25歲，張婉婷稱自己當時「比你還小」，結合其1991年出生的信息，推測事件發生時約為20歲左右，即2012年前後。

2012年，張婉婷與高雲翔傳出緋聞，當時高雲翔與董璇新婚僅半年。兩人被拍到從機場一同出入酒店，舉止親密，包括摸臉、幫穿外套等行為，遠超普通同事範疇。張婉婷也曾用電影「與妻書」的宣傳體艾特高雲翔，深情表白，但高雲翔並未出演該片。

據董璇在綜藝中透露，她婚後長期備孕困難，2015年才迎來女兒「酒窩」。此說法也與張婉婷在聊天中提到的「老婆懷不了」高度吻合。

高雲翔疑似性侵出事後，張婉婷還曾發文聲援，表示高雲翔在她心裡是個善良正直的好人。

當張婉婷疑似插足對象被扒出是高雲翔後，雙方皆未有回應。網友想起宋寧峰出軌剛曝光時的聊天記錄，張婉婷還委託董璇幫忙介紹離婚律師，紛紛稱真是「細思極恐」。