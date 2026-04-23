甩「粉底液」標籤 張凌赫首部紀錄片 素顏當電力實習生

張凌赫化身電力實習生。(視頻截圖)

在4月22日世界地球日，演員張凌赫 的首部公益紀錄片「凌探未來」正式官宣定檔。張凌赫在鏡頭裡徹底卸下妝造，皮膚紋理清晰可見，下頜線處的的鬍渣若隱若現，連日曬後的微紅與汗漬都毫無遮掩。頂著電氣工程的專業，張凌赫深入風電場、光伏基地，用最真實的模樣，徹底撕掉「逐玉」裡「粉底液將軍」的標籤。

「凌探未來」是張凌赫攜手Discovery探索頻道與野生救援WildAid推出的公益紀錄片，諧音「零碳未來」，聚焦中國能源轉型與低碳實踐，於2026年5月8日在B站獨播。

張凌赫以本名「張家瑋」及「電力實習生」身分參與，他換上工裝、戴上安全帽，全程素顏深入江蘇鹽城海上風電場、無錫漁光互補光伏基地等一線場景，褪去明星光環展現真實狀態。

張凌赫參與公益紀錄片，聚焦中國能源轉型。(視頻截圖)

張凌赫畢業於南京師範大學電氣與自動化工程學院，他曾坦言「若不演戲，或投身電網系統」。此次拍攝不僅是圓夢，更是專業能力的實戰檢驗。

張凌赫在發布會上分享工作照，他笑說，「拍完這張照片我就暈船了，這是我暈厥之前的一個狀態。我暈船、暈車，也暈3D。」面對主持人追問湖面裝置相關問題，張凌赫也立刻切換科普模式，認真講解起「漁光互補」項目的光伏發電板的相關知識，反差感滿滿。

作為土生土長的無錫人，張凌赫本想用地道的無錫話推薦紀錄片，結果念到「bilibili」時直接卡殼，憋了半天吐出「逼哩逼哩」的發音，自己先笑場，台下嘉賓也笑到拍大腿。