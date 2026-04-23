于和偉搭檔高圓圓 「森中有林」演繹40年恩怨情仇

電影「森中有林」由于和偉(見圖)、高圓圓主演。(取材自微博)

由于和偉、高圓圓 、韓庚、張天愛主演的電影「森中有林」日前在北京國際電影節首映，沒想到口碑強勢爆發，被觀眾和影評人譽為「辣白菜味犯罪片」——生猛酸澀、後勁十足，還有人評價為「最狠愛情片」。

「森中有林」講述一樁隱匿的謀殺案下，兩組家庭、三代人跨越40年的命運變遷與恩怨情仇。故事以東北為背景，聚焦下崗獄警廉加海（于和偉飾）與昔日戀人王秀義（高圓圓飾）重逢後的虐戀與懸疑糾葛，展現角色在時代浪潮下的報恩、復仇與人性掙扎。

揚子晚報報導，作為本屆天壇獎主競賽單元入圍影片，該片首映現場反響熱烈。有觀眾表示，原本以為會是偏文藝氣質的敘事作品，沒想到「這麼帶勁」，能夠把這樣一部極致的故事拍得這麼唯美。還有觀眾直言，這部片子像一場「東北的故事會」。

片中，東北式冷幽默不斷抖出來時，現場氣氛一次次被帶動起來，不少觀眾表示導演鄭執用一種最生活感的方式，幽默化解了宿命的課題，表現了東北這片土地永遠充滿宿命感的故事。

而喜劇演員喬杉和宋小寶的加盟，也讓觀眾直呼大顛覆，讚兩人雖然貢獻笑點，但其實是「讓人打寒戰的狠角色」。值得一提的是，影片中相較原著小說新加入的「包餃子段落」引發了現場的熱烈討論，有觀眾評價此段落為「年度銀幕高光時刻」。

據報導，導演鄭執表示，希望給觀眾帶來小說之外的新鮮體驗。對他而言，新增的結尾不是單純的情節補充，而是一次關於家、命運和關係的再組織。

于和偉提到，廉加海這個人物對他來說既熟悉又有反差，像是「哥哥那一代人」的代表，他在表演時往往會依靠想像把角色撐起來；高圓圓則表示，王秀義是一個色彩濃烈、命運多舛的人物，角色本身給了她很大的創作空間，「她生命裡一個接一個的偶然和意外，但那種生命力依然濃烈，我被深深吸引」。