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叛逆男神成了鄰家大叔 45歲陳冠希「皮鬆有斑」

娛樂新聞組／綜合報導
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陳冠希近日容貌再度引發熱議。(取材自Instagram)
陳冠希近日容貌再度引發熱議。(取材自Instagram)

昔日亞洲第一帥陳冠希，自退出演藝圈將重心轉往海外後，其外型變化始終是外界關注的焦點。近日，他在洛杉磯某中餐廳參與訪談的畫面曝光，年僅45歲卻顯露出的蒼老神態，再度於社群平台上掀起兩極討論，甚至有網友感嘆：「當年那個叛逆男神，如今竟成了鄰家大叔。」

畫面中，陳冠希雖然低調地戴著鴨舌帽，但兩鬢斑白的頭髮仍清晰可見。儘管穿搭依舊保有潮人風格，但臉部皮膚顯得鬆弛，明顯的皺紋與深色斑點在特寫鏡頭下無所遁形。許多網友紛紛留言表示，其精氣神與過往判若兩人，甚至直指他現在的模樣與68歲的中國資深演員趙本山極為神似。

事實上，這並非陳冠希第一次因「長相進化」登上熱搜。先前他在出席親友婚禮時，曾被調侃蓄鬍的模樣神還原動漫「名偵探柯南」中的毛利小五郎，甚至被毒舌網友嫌棄「油膩感十足」。對比當年與吳彥祖、謝霆鋒齊名的全盛時期，現在的滄桑感也嚇壞不少網友。

隨著從偶像轉為家庭導向的生活型態，陳冠希逐漸淡出鎂光燈中心。儘管外貌不再如昔日般耀眼，但他選擇以更自在的方式生活，自2017年與超模秦舒培結婚並迎來女兒Alaia後，陳冠希徹底轉型為「女兒奴」與家庭主夫，專心回歸家庭與經營個人潮流品牌。

陳冠希婚後徹底轉型為「女兒奴」與家庭主夫。(取材自Instagram)
陳冠希婚後徹底轉型為「女兒奴」與家庭主夫。(取材自Instagram)

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