口碑崩塌後忙脫身？張翰現身「移民局」竟被傳成跑路

曾是「霸總代表」的張翰，近年來成為過街老鼠。(取材自微博)

中國男星張翰曾是「霸總代表」，自從2022年主演「東八區的先生們」翻車後，沉寂許久。近日，他被拍到低調現身「移民 局」，引發「口碑崩塌後忙脫身」猜測，相關話題登上熱搜。

外型帥氣的張翰，是圈內公認的霸總專業戶，他的代表作包括經典校園劇「一起來看流星雨」、都市情感劇「杉杉來了」和「溫暖的弦」，以及古裝劇「少年四大名捕」。此外，他也以電影「戰狼2」獲得塞班國際電影節最佳男配角獎。

看似前途光明，張翰卻在2022年自編自製自演的「東八區的先生們」大翻車，成為過街老鼠。該劇中涉及襲胸、扯內衣肩帶等性騷擾橋段，加上油膩台詞、貶低女性劇情，在豆瓣創下2.1史上最低分紀錄，遭多個平台下架。口碑崩塌的張翰因此神隱了3、4年。

近日，他被八卦媒體拍到在北京某醫院就醫後，乘車前往朝陽區出入境管理大廳，隨後又前往銀行，全程低調又匆忙，連個隨行助理都沒有。但因「醫院+移民局+銀行」這串行程被網友腦洞大開，湊成「移民三件套」，甚至猜測他可能處理資產，規畫移民。

眼見謠言滿天飛，張翰隨後在個人微博 發文澄清，「感謝跟蹤關懷，一年一度例行體檢、港澳通行證簽注，報告完畢」；其工作室及後援會同步轉發，強調行程屬常規事務，呼籲民眾不要過度解讀。

對此，不少網友吐槽，「誰叫他路人緣那麼差」、「是怕輿論發酵，才趕緊出來回應吧」。

另有網友指出，張翰前往的是負責中國公民出入境證件辦理的行政機構，主要職能為更新護照、港澳通行證簽注等業務，並非「移民局」。