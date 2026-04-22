我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

主要石油交易商估計 伊朗戰爭造成10億桶石油供應缺口

美貿易代表葛里爾：盟國未來採購非中國稀土礦 需付國安溢價

口碑崩塌後忙脫身？張翰現身「移民局」竟被傳成跑路

娛樂新聞阻／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曾是「霸總代表」的張翰，近年來成為過街老鼠。(取材自微博)
曾是「霸總代表」的張翰，近年來成為過街老鼠。(取材自微博)

中國男星張翰曾是「霸總代表」，自從2022年主演「東八區的先生們」翻車後，沉寂許久。近日，他被拍到低調現身「移民局」，引發「口碑崩塌後忙脫身」猜測，相關話題登上熱搜。

外型帥氣的張翰，是圈內公認的霸總專業戶，他的代表作包括經典校園劇「一起來看流星雨」、都市情感劇「杉杉來了」和「溫暖的弦」，以及古裝劇「少年四大名捕」。此外，他也以電影「戰狼2」獲得塞班國際電影節最佳男配角獎。

看似前途光明，張翰卻在2022年自編自製自演的「東八區的先生們」大翻車，成為過街老鼠。該劇中涉及襲胸、扯內衣肩帶等性騷擾橋段，加上油膩台詞、貶低女性劇情，在豆瓣創下2.1史上最低分紀錄，遭多個平台下架。口碑崩塌的張翰因此神隱了3、4年。

近日，他被八卦媒體拍到在北京某醫院就醫後，乘車前往朝陽區出入境管理大廳，隨後又前往銀行，全程低調又匆忙，連個隨行助理都沒有。但因「醫院+移民局+銀行」這串行程被網友腦洞大開，湊成「移民三件套」，甚至猜測他可能處理資產，規畫移民。

眼見謠言滿天飛，張翰隨後在個人微博發文澄清，「感謝跟蹤關懷，一年一度例行體檢、港澳通行證簽注，報告完畢」；其工作室及後援會同步轉發，強調行程屬常規事務，呼籲民眾不要過度解讀。

對此，不少網友吐槽，「誰叫他路人緣那麼差」、「是怕輿論發酵，才趕緊出來回應吧」。

另有網友指出，張翰前往的是負責中國公民出入境證件辦理的行政機構，主要職能為更新護照、港澳通行證簽注等業務，並非「移民局」。

世報陪您半世紀

微博 移民

上一則

女性易被AI取代？「金髮尤物」瑞絲薇斯朋發文引爭議

延伸閱讀

張一山接演新版「重案六組」 網憂：撐得起來嗎？

張一山接演新版「重案六組」 網憂：撐得起來嗎？
黃景瑜、王玉雯熱戀？被爆「酒店過夜」 雙方火速否認

黃景瑜、王玉雯熱戀？被爆「酒店過夜」 雙方火速否認
鍾漢良只愛失婚女? 「蜜語紀」變回深情何以琛

鍾漢良只愛失婚女? 「蜜語紀」變回深情何以琛

「黃金配角」趙達官宣娶美女總裁 承諾共度餘生

「黃金配角」趙達官宣娶美女總裁 承諾共度餘生

熱門新聞

鍾欣怡過44歲生日。（取材自臉書）

孩子錄取美名校暑期班 台女星來美陪讀…放棄等10年的戲劇回歸

2026-04-19 23:55
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
梁家輝5度拿下香港金像獎最佳男主角。圖／摘自官方臉書

香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬

2026-04-19 11:25
Jisoo哥哥。圖／摘自網路

逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光

2026-04-18 11:52
苗可秀在不少經典港片中都有演出，也曾傳好幾段緋聞。（取材自HKMDB）

李小龍緋聞女友近況曝 撞臉潤娥消失演藝圈10年 74歲美貌不輸林青霞

2026-04-19 18:47

超人氣

更多 >
中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場

中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場
「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利
教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」

教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」
史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位

史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位
賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可