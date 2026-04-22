一度喊「放我下去」…劉宇寧抱病開唱 被目擊在台上掐大腿、撐膝蓋

劉宇寧抱病登台，一度因身體狀況暫時離場。(取材自微博)

大陸演歌雙棲男星劉宇寧 近日在南京開唱時，主動向觀眾致歉自己因為感冒恐影響演出狀態，但硬撐上台的結果，導致他唱到一半臉色慘白，還用手壓住胸口調整呼吸，最後由工作人員緊急帶離舞台。不過，他的坦誠與敬業表現引發全網熱議。

劉宇寧在開場環節時，坦言自己有點感冒，略帶鼻音，懇請觀眾擔待，他還幽默調侃「若唱破音就當網卡了」，並吐槽演出服意外掉毛，一番話引得現場笑聲不斷。

不過，隨著曲目推進，感冒引發的氣短症狀愈發嚴重，劉宇寧唱到「走馬」時，被觀眾發現臉色慘白，甚至出現呼吸不順、手捂胸口的動作，且不斷「掐大腿、撐膝蓋」。歌迷見狀紛紛在下面喊「休息吧」、「別唱了」。隨後劉宇寧罕見對著耳麥向後台喊話「放我下去」，疑似體力已到極限。

接著，三名工作人員趕緊上台，協助他暫時離場。不過在調整狀態後，劉宇寧最後仍然完成了3小時、30餘首歌曲的演出。

演唱會上最感人的一幕是，觀眾多次對著劉宇寧齊喊「休息一下」，並在他嗓音沙啞時自發接唱「有去無回」、「平凡的日子借一點光」等歌曲。

隔天，劉宇寧再度現身時，身體狀況明顯好轉，他一開場就忙著報平安，笑說看到大家討論「帶他去醫院」，他幽默回應，「今天完全沒問題，昨天就是感冒氣短」，他並在舞台上多次致歉，直言最怕辜負大家期待。敬業態度獲得一致好評。