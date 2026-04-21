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戲說從頭／佘詩曼挑戰法官角色 1秒鐘淚流滿面

記者陳慧貞／綜合報導
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「正義女神」是佘詩曼從影以來首度挑戰法官角色。（取材自微博）
「正義女神」是佘詩曼從影以來首度挑戰法官角色。（取材自微博）

港星佘詩曼主演新劇「正義女神」，從影以來首度挑戰法官角色，話題十足。尤其拍攝「正義女神」期間，佘詩曼同時投入「新聞女王2」拍攝，為讓觀眾區分兩個截然不同的角色，她坦言「Man姐」（新聞女王中角色）的形象非常深植人心，為了擺脫前作印象先從造型著手改變，包括刻意留長頭髮、配戴眼鏡，打造「書蟲型法官」形象，「通常修讀法律的人都要讀很多書，希望這個造型能讓大家覺得是另一個人。」

佘詩曼在「正義女神」中飾演前高等法院暫委法官「言惠知」，卻選擇主動降職，轉往少年法庭擔任裁判官，面對一樁樁未成年犯罪案件，試圖在法律與人性之間找到平衡。為了詮釋少年法庭的特殊性，她在語氣與表演上也下足功夫，「要有威嚴，但同時又要帶一點磁場。」她進一步解釋，少年犯並非單純對錯問題，「做錯事要受罰，但如果他沒做錯，我們應該給機會。」如何在不帶個人立場的前提下，流露出一絲「慈悲感」，也成為她認為最困難的表演挑戰。

曾以電影「野獸之瞳」奪下金馬最佳男配角的譚耀文，暌違20年回歸TVB拍劇，飾演律政司副刑事檢控專員、同時也是言惠知前夫。他形容和佘詩曼的合作是「成熟、互相信任的溝通」，甚至收工後還會透過訊息討論劇本細節，「大家會一起研究哪些地方可以做得更好。」談到對手戲最印象深刻的一幕，他忍不住大讚佘詩曼的哭戲：「有一場我們輸了官司，她可以在一秒鐘之內就淚流滿面，真的非常專業。」

亞姐出身的陳煒飾演資深律師「高淑樺」，與佘詩曼在劇中多場對手戲火力全開。她透露，因為台詞量龐大，拍攝期間幾乎沒有時間閒聊，「從化妝到收工都在背劇本、研究角色」，現場氣氛反而更專注於表演本身。談到26歲女演員劉倬昕反串又逆齡飾演她14歲的兒子，她也給予高度評價，「她為角色設計了很多細節，是非常用心的演員。」戲外兩人互動像朋友般自然。

26歲女演員劉倬昕在「正義女神」中反串且逆齡飾演14歲中學生。（取材自微博）
26歲女演員劉倬昕在「正義女神」中反串且逆齡飾演14歲中學生。（取材自微博）

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