我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約噪音投訴暴增 去年每日高達1700起 重災區曝光

賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

「濃顏系雙子」開撕？張凌赫「扮軍閥」 7月對決宋威龍新劇

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張凌赫在「這一秒過火」中扮相帥氣。(取材自微博)
張凌赫在「這一秒過火」中扮相帥氣。(取材自微博)

憑藉「逐玉」暴紅的大陸男星張凌赫有新劇要上了？他搭檔王楚然主演的「這一秒過火」近日傳出將於7月開播，該劇發布「相依」主題雙人海報，獲網友大讚，「兩人同框為核彈級殺傷力」。另一方面，宋威龍、張婧儀主演的「野狗骨頭」也傳7月將播，網友直呼兩劇對打將是一場「顏霸對決」。

「這一秒過火」改編自匪我思存小說「如果這一秒，我沒遇見你」，融入叔嫂文學、假死復仇、雙面間諜等強衝突元素，劇情講述民國時期，軍閥幼子慕容清嶧（張凌赫飾）因身世錯位受盡虐待，逃亡時被藥商之女任素素（王楚然飾）所救，兩人卻因此捲入命運牽絆與家族仇恨，在亂世中上演愛恨交織的虐戀。

從網上流出的「雨中托舉公主抱」、「軍裝掐脖質問、「盥洗室強吻」等片段可見，高顏值的張淩赫、王楚然穿上軍裝與旗袍，被讚「民國美學天花板」。劇集目前已在平台收穫超過550萬預約。

另一方面，宋威龍、張婧儀主演的現代愛情劇「野狗骨頭」也傳將於7月開播。這是一部主打「偽骨科」禁忌戀題材，講述一對無血緣關係的兄妹在家庭變故中相依為命，成年後重逢展開救贖與雙向奔赴的故事。

該劇因高顏值CP組合以及曾執導過「何以笙簫默」、「點燃我，溫暖你」導演劉俊杰的加盟，引發全網期待。

據悉，宋威龍與張凌赫作為內娛95後公認的「濃顏系雙子」，難免被網友拿來比較。宋威龍被稱為「濃顏獵手」，冷感氣質突出「權威感」；張凌赫則更具「清冷貴公子」氛圍，反差萌受歡迎。兩人的新劇對打引起網友關注，成為熱議話題。

宋威龍、張婧儀主演的「野狗骨頭」傳將於7月開播。(取材自微博)
宋威龍、張婧儀主演的「野狗骨頭」傳將於7月開播。(取材自微博)

世報陪您半世紀

張凌赫

上一則

用跳的上車…劉德華被捕獲敏捷身手 網驚：誰信這是60多歲的人

延伸閱讀

張凌赫新劇「這一秒過火」未播先熱 3大看點「虐戀天花板」

張凌赫新劇「這一秒過火」未播先熱 3大看點「虐戀天花板」
首季熱播劇TOP6出爐 張凌赫「逐玉」霸榜、這部黑馬劇逗趣卻有深度

首季熱播劇TOP6出爐 張凌赫「逐玉」霸榜、這部黑馬劇逗趣卻有深度
張凌赫演過耽改劇 網笑：造型也太土了 幸好沒播

張凌赫演過耽改劇 網笑：造型也太土了 幸好沒播
鄧凱、孔雪兒暴紅遭排擠？ 「不齊而俞」CP缺席「逐玉」慶功宴引猜測

鄧凱、孔雪兒暴紅遭排擠？ 「不齊而俞」CP缺席「逐玉」慶功宴引猜測

熱門新聞

女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
鍾欣怡過44歲生日。（取材自臉書）

孩子錄取美名校暑期班 台女星來美陪讀…放棄等10年的戲劇回歸

2026-04-19 23:55
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
梁家輝5度拿下香港金像獎最佳男主角。圖／摘自官方臉書

香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬

2026-04-19 11:25
張雅琴的「1800年代晚報」頗受觀眾歡迎。圖／年代提供

TVBS主播被裁震撼業界 張雅琴一句話直戳職場現實

2026-04-14 09:04
凱蒂佩芮被指控性侵。（路透）

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

2026-04-13 18:56

超人氣

更多 >
稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅

稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅
付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了

付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了
美食達人：一普遍餐桌習慣 正傷害美國家庭

美食達人：一普遍餐桌習慣 正傷害美國家庭
台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜

台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜
為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光

為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光