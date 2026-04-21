「濃顏系雙子」開撕？張凌赫「扮軍閥」 7月對決宋威龍新劇

張凌赫在「這一秒過火」中扮相帥氣。(取材自微博)

憑藉「逐玉」暴紅的大陸男星張凌赫 有新劇要上了？他搭檔王楚然主演的「這一秒過火」近日傳出將於7月開播，該劇發布「相依」主題雙人海報，獲網友大讚，「兩人同框為核彈級殺傷力」。另一方面，宋威龍、張婧儀主演的「野狗骨頭」也傳7月將播，網友直呼兩劇對打將是一場「顏霸對決」。

「這一秒過火」改編自匪我思存小說「如果這一秒，我沒遇見你」，融入叔嫂文學、假死復仇、雙面間諜等強衝突元素，劇情講述民國時期，軍閥幼子慕容清嶧（張凌赫飾）因身世錯位受盡虐待，逃亡時被藥商之女任素素（王楚然飾）所救，兩人卻因此捲入命運牽絆與家族仇恨，在亂世中上演愛恨交織的虐戀。

從網上流出的「雨中托舉公主抱」、「軍裝掐脖質問、「盥洗室強吻」等片段可見，高顏值的張淩赫、王楚然穿上軍裝與旗袍，被讚「民國美學天花板」。劇集目前已在平台收穫超過550萬預約。

另一方面，宋威龍、張婧儀主演的現代愛情劇「野狗骨頭」也傳將於7月開播。這是一部主打「偽骨科」禁忌戀題材，講述一對無血緣關係的兄妹在家庭變故中相依為命，成年後重逢展開救贖與雙向奔赴的故事。

該劇因高顏值CP組合以及曾執導過「何以笙簫默」、「點燃我，溫暖你」導演劉俊杰的加盟，引發全網期待。

據悉，宋威龍與張凌赫作為內娛95後公認的「濃顏系雙子」，難免被網友拿來比較。宋威龍被稱為「濃顏獵手」，冷感氣質突出「權威感」；張凌赫則更具「清冷貴公子」氛圍，反差萌受歡迎。兩人的新劇對打引起網友關注，成為熱議話題。