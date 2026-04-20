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蘋果肌又僵又腫 61歲張曼玉被指「變了樣」

娛樂新聞組╱綜合報導
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張曼玉出席汽車品牌活動，被指蘋果肌飽滿得有些過頭。(取材自微博)
張曼玉出席汽車品牌活動，被指蘋果肌飽滿得有些過頭。(取材自微博)

61歲的張曼玉近日現身北京出席汽車品牌活動，她一身白色穿搭和光亮的蘋果肌，被許多粉絲點讚「我的女神回來了」；不過也有網民稱，張曼玉的蘋果肌飽滿得有些過頭，臉部僵腫到一度認不出，調侃難怪她拒上「浪姐」，「張曼玉沒去浪姐來這了」還登上了熱搜。

由於張曼玉已有一陣子未在社交網路亮相，此次在北京亮相的生圖被放上網路，隨即引發關注。不少粉絲說，張曼玉穿著一襲白色衣服，頂著時尚髮型，尤其是發亮的蘋果肌，讓她雖然已經年過六旬，眉眼間仍散發著巨星風采，紛紛留言「這氣質美人，太讚了」、「我的女王終於來了」。

而張曼玉的隨和和敬業也讓網民印象深刻，據網傳視頻，活動在戶外舉行，當天下雨，為配合拍攝，她穿著白衣白鞋二話不說踩進泥地，褲角和白鞋上沾滿泥土，卻完全不以為意，說話時語氣溫柔，毫無明星架子，讓粉絲大讚。

不過也有網民認為，當天的張曼玉皮膚確實緊繃，幾乎找不到什麼皺紋，脖子也很光滑，狀態遠超同齡人，但面部怎麼看就是不自然，蘋果肌飽滿得似有些過頭，下巴的線條和笑容也顯僵硬，看來像巫婆，還有人說「根本變了樣」。

此前傳芒果台天價邀請張曼玉參加「浪姐」但被拒絕多次。有網民感慨，張曼玉現在的臉這麼僵硬，哪裡敢上浪姐的高清鏡頭，調侃「高清鏡頭一懟，豈不是全露餡」。

張曼玉

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