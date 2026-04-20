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紅襪+紅內褲 36歲鹿晗「尊重本命年」上熱搜

娛樂新聞組／綜合報導
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鹿晗被發現穿了紅色內褲。(取材自微博)
鹿晗被發現穿了紅色內褲。(取材自微博)

大陸人氣男星鹿晗近日在海鮮市場拍攝綜藝被偶遇，因彎腰挑海鮮意外露出紅色內褲褲頭，被網友調侃「本命年儀式感拉滿」，並迅速登上熱搜。不光如此，鹿晗還被發現搭配紅襪子，被粉絲笑稱為「內外兼修」的吉祥穿搭。

綜藝「哈哈哈哈哈」第六季近日在廣西取景，恰巧遇上鹿晗36歲生日。當天，鹿晗不僅與節目成員互動慶祝，更走向觀眾區送出祝福，獻唱廣西山歌「好比春江綠」及個人代表作「我們的明天」，現場氛圍溫馨。

有趣的是，迎來本命年的鹿晗，在錄製節目時意外露出紅色內褲褲頭，且多次拍到穿著紅色內衣、紅襪子並佩戴紅繩，舞台上也曾染紅髮呼應主題。從內到外遵循「紅色」傳統習俗，被網友稱為「本命年模範生」、「從裡到外紅透了」，而「鹿晗好尊重本命年」也登上熱搜。

不過，粉絲最關心的還是女星關曉彤是否發了生日祝福。不出意料，關曉彤依然沉默，連續兩年未卡點發送祝福；不少網友認為沉默即「體面分手證據」。兩人最後一次公開同框為2024年8月。

2017年10月，鹿晗認愛關曉彤，此後7年，兩人每年生日均準時在零點互發祝福。但近年，兩人多次傳出分手，連合資公司也註銷。兩人微博零互動已超過400天。

關曉彤(右)再度缺席鹿晗生日，兩人微博零互動已超400天。(取材自微博)
關曉彤(右)再度缺席鹿晗生日，兩人微博零互動已超400天。(取材自微博)

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