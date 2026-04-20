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香港金像獎男女配╱杜德偉出道40年首摘金 衛詩雅去年才封后

娛樂新聞組／綜合報導
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64歲杜德偉以「風林火山」獲頒香港金像獎最佳男配角，他沒想到在人生這個階段還能迎...
64歲杜德偉以「風林火山」獲頒香港金像獎最佳男配角，他沒想到在人生這個階段還能迎來如此重要的肯定。(取材自臉書)

現年64歲的杜德偉在演藝生涯迎來重要突破，先前已憑電影「風林火山」獲得「香港電影導演會年度大獎」、「最佳男配角」，19日又在香港金像獎奪下最佳男配角，同時也是入行逾40年首座金像獎個人獎項。而去年以「破·地獄」奪得影后的衛詩雅，再憑「再見UFO」獲頒最佳女配角。

杜德偉在「風林火山」中的演出被視為全片亮點之一，他飾演金城武的哥哥「李文狄」，角色設定為長年潛逃海外、沉溺毒品的複雜人物。首度登場即以強烈造型與狂放演技吸引目光，戲中與弟弟金城武因家族與集團理念分歧產生激烈對立，兄弟之間的衝突與拉扯成為劇情重要張力來源。

他憑藉精湛演技擊敗「UFO離奇命案」陳湛文、「水餃皇后」袁富華、「再見UFO」黃又南及「拚命三郎」林家熙。

杜德偉早前已憑此角色在導演會率先奪獎，被外界視為本屆金像獎男配角的大熱人選。杜德偉受訪時曾表示，沒想到在人生這個階段還能迎來如此重要的肯定，也坦言非常喜歡「李文狄」這個角色，拍攝過程相當投入。

衛詩雅則憑藉「再見UFO」擊敗惠英紅、鮑起靜等強敵，拿下最佳女配角，她上台先感謝導演梁栢堅和監製Amy姐，願意在7年前相信她能勝任角色，同時致謝團隊和老公一路上相伴支持，她說，「今天很慶幸可以因為這個角色站在這個舞台上，總算是對7年前的自己一個交代。最後我會繼續做一位好演員，希望有機會繼續演下去，多謝大家」。

為了完美詮釋這個角色，衛詩雅下足苦功，不只狂讀亦舒的小說來培養氣質，還特地留長指甲展現優雅又滄桑的魅力。她還曾表示，拍這部片時正值「很多年沒戲拍」的人生最低潮，當時不斷懷疑自己，甚至不知道未來在哪裡。

衛詩雅去年拿下香港金像獎影后，今年又獲得最佳女配角肯定。(取材自臉書)
衛詩雅去年拿下香港金像獎影后，今年又獲得最佳女配角肯定。(取材自臉書)

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